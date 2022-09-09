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Komşularınız tarifi için peşinizden koşacak tam kıvamında çikolata ıslak kek nasıl yapılır?

Komşularınız tarifi için peşinizden koşacak tam kıvamında çikolata ıslak kek nasıl yapılır?

Kokusu ile sizi mest edecek, damaklarınızı çatlatacak tadıyla ağzınızda unutulmaz bir tat bırakacak çikolatalı ıslak kek tarifi arayanlar için en kolay çikolatalı ıslak kek yapımının detaylarını yazdık. Çikolatalı ıslak kek yapımının püf noktaları ile malzemeler listesi haberimizde.

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Hem çayın yanında hem  kahvenin yanında tadına doyum olmaz lezzet keki sevmeyen yoktur. Hele çikolatalı ise kek tam bir ziyafete dönüşür. Eğer evde yaptığınız ıslak kekin kıvamını tutturamıyorsanız bu tarifi denemeniz gerekiyor. 'Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?' merak ediyorsanız işte tarifi...
Farklı, lezzetli  kek tarifi arayanlar, çikolatalı ıslak kek tarifi tam da istediğiniz şey olabilir. İster 5 çayına, ister altın gününe isterseniz çocuklarınız için hazırlayabileceğiniz ıslak kek tarifi için gerekli malzemeler şöyle: 4 yumurta, 1.5 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 80 gram bitter çikolata

Üzeri için gerekli malzemeler

1 paket toz krem şanti, 1 çay bardağı soğuk süt, 1 çay bardağı krema, 10-12 adet kestane şekeri.

Malzemeler hazırsa çikolatlı kek tarifine geçelim

Çikolatalı ıslak kekin üzeri için tüm malzemeyi mikserle çırpın. Yoğun bir kıvam elde edince sıkma torbasına aktarın. Daha sonra kullanmak üzere buzdolabına kaldırın. Yumurtaları, pudra şekerini, kakaoyu, sütü ve sıvı yağı bir kapta karıştırın. Karışımdan 1 su bardağı kadarını ayırın. Kalan karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin. Mikserle pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış, dikdörtgen bir kalıba dökün. 180 dereceye ayarlı fırında 40-45 dakika pişirin.

Çikolatayı benmari usülü eritin

Keki fırından alın. Uzun bir şiş yardımıyla kekin üzerini, şişler kalıbın tabanına değmeyecek şekilde 7-8 yerinden delin. Ayırdığınız sulu karışımı kek soğumadan üzerine döküp tekrar fırına verin. 5 dakika sonra fırından alın. Keki soğumaya bırakın. Bu arada çikolatayı benmari usulü eritin. Oda ısısında soğumaya başlayınca kekin üzerine dökün. 1 saat beklettikten sonra üzerine önceden hazırladığınız kremalı krem şantiyi yayın, kestane şekerleri ile süsleyip servis yapın.

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