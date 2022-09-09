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Ünlü oyuncular Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu'dan şok eden karar! Yarın bombayı patlatacaklar

Ünlü oyuncular Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu'dan şok eden karar! Yarın bombayı patlatacaklar

Sinema ve tiyatro oyuncuları Orçun Kaptan ve Damla Cersioğlu 16 yıllık tanışıklıklarını 1 yıl öönce aynı evde yaşamaya başlayarak ilişkiye çevirdiler. İlişkilerini ise evlilikle taçlandırma kararı aldılar. Ünlü oyuncular, yarın yapılacak olan törenle dünyaevine girecek. İşte detaylar...

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Ünlü ve başarılı sinema ve tiyatro oyuncuları Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu yarın yapılacak olan bir düğün töreniyle dünya evine girecek.

Türk sinema ve tiyatro camiasının önde gelen önemli isimlerinin de davet edildiği ve hazır bulunacağı nikah törenin 10 Eylül 2022’de Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

16 yıllık tanışıklık evliliğe dönüşüyor

16 yıl önce aynı yapım şirketinin dizisi Kızlar Yurdu ve Emret Komutanım setinde tanışan çift yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşıyor. Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp 15 yıl sonra aşk yaşamaya başladığı öğrenilen ünlü oyuncular Damla Cercisoğlu ile Orçun Kaptan Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda düzenlenmesi planlanan sade bir nikah töreni yapacak.

Düzenlenecek olan düğün töreninde damadın şahitliğini ünlü yapımcı Bora Onur ve Elif Durdu Şensoy gelinin şahitliğini ise Hakan Altıner ve Dilek Türker yapacak. Düğüne sanat dünyasından çok sayıda yıldız ismin davet edildiği ve katılacağı öğrenilirken, Kaptan ve Cercisoğlu çiftinin nikah sonrası balayı için Kuşadası'nı tercih ettiği öğrenildi.

Düğün davetiyesi olay oldu

10 Eylül'de dünyaevine girecek olan ünlü çift, alışılmışın dışında tasarımla bir düğün davetiyesi bastırdı. Kaptan, sosyal medya hesabından sevenleriyle ve takipçileriyle paylaştı. 10 Eylül'de nikah masasına oturacak olan ünlü çift sosyal medya hesabında düğün davetiyesini paylaşınca beğeni butonu çöktü, o davetiye paylaşımına yoğumlar adeta yağdı. Çiftim düğün davetiyesi yoğun ilgi gördü. İşte Kaptan ve Cercisoğlu çiftinin sosyal medyada viral olan ve çok konuşulan düğün davetiyesi...

Orçun Kaptan kimdir?

Orçun Kaptan, 6 Nisan 1980 tarihinde Tekirdağ‘ın Malkara ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu ve okul yılları Malkara’da geçti. İlkokul, ortaokul ve liseyi Malkara’da okudu. İstanbul Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü’nde okurken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne geçiş yaptı. Bu yıllarda sinema ve tiyatro tutkusu dolayısıyla oyunculuğa atıldı.

Damla Cercisoğlu kimdir?

Damla Cercisoğlu, 4 Mart 1981'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesinde Avrupa Birliği konusunda yüksek lisans yaptı. Damla Cercisoğlu, tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu yanı sıra 1995 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı.

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