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Bu görüntüler İngilizleri çılgına çevirir! Spiker şampanya açıp 'yaşlı kadın öldü cehenneme gitti..'!

ARJANTİNLİ şov programı sunucusu Santiago Cuneo'nun, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümünü "Yaşlı kadın öldü, cehenneme gitti, İyi haber" deyip alkollü içecekle kutlaması olay oldu.

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İngiltere tarihinin önemli isimlerinin başında gelen Kraliçe İkinci Elizabeth, 96 yaşında Balmoral'da hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümü dünya gündemini bir anda değiştirirken, Arjantinli şov programı sunucusu Santiago Cuneo'nun yaptığı hareket olay oldu.

Santiago Cuneo Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" deyip alkollü içecekle kutladı. Twitter'da yayınlanan videonun ardından Cuneo' nun Kraliyet ailesi üyeleri hakkında hakarete varacak sözler sarf etti.

"Yaşlı kadın öldü ve cehenneme gitti"

Tüm dünyanın gündemine oturan ölüm haberini keyifle sunan sunucunun, "Yaşlı kadın öldü ve cehenneme gitti. Bu bizim için sonsuz bir mutluluk demek" sözleri Kraliyet hayranlarını kızdırdı.

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Foto Galeri Kraliçe Elizabeth'in ölümü İngiliz ve uluslararası gazetelerde! İşte dikkat çeken manşetler... Galeriye Gözat
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