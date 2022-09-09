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Bizim Toptan, 20 Temel Ürünün Fiyatını Sabitliyor

Bizim Toptan, 20 Temel Ürünün Fiyatını Sabitliyor

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan; 20’nci yılına özel, 20 temel üründe fiyatları 60 gün süresince dondurdu. Ayçiçek yağından peynire, makarnadan deterjana pek çok temel tüketim ürününü kapsayan sabit fiyat uygulaması 1 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

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20’nci kuruluş yılını kutlayan Bizim Toptan; kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerinin yanında olmaya devam ederken sabit fiyat kampanyasıyla da Türkiye perakende sektöründe önemli bir adım atıyor.

Bizim Toptan, 20’nci yılına özel 20 temel üründe 60 gün boyunca fiyatları dondurdu. Bizim Toptan; ayçiçek yağı, makarna, deterjan ve tereyağı gibi temel ürünleri kapsayan karar çerçevesinde 60 gün boyunca herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyecek.

"Birlikten bereket doğar"

Sabit fiyat kararıyla ilgili açıklama yapan Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı şunları söyledi: "Bizim Toptan olarak “birlikten bereket doğar” düşüncesiyle halkımızın bütçesine destek olmak amacıyla 20 üründe, 60 gün boyunca fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Temel tüketim ürünlerini kapsayan bu kampanyamızla müşterilerimizin yanında olurken ülkemiz ekonomisine destek vermeyi sürdürüyoruz."

Bizim Toptan Satış Mağazaları Hakkında:

2001 yılında kurulan Bizim Toptan Satış Mağazaları, 72 ilde 178 mağazasıyla Cash & Carry (Organize Toptan Ticaret) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır.

Bizim Toptan, müşterilerine tüketici nezdinde bilinirliği yüksek çok-uluslu ve uluslararası markaların yanı sıra kendi özel markalarının da dahil olduğu yaklaşık 8 bin ürünün satışını gerçekleştirmektedir.

Dijital yatırımlarıyla altyapısını sürekli geliştiren ve müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmetler sunan Bizim Toptan, PROSAF operasyonuyla da ev dışı tüketim müşterilerine "yerinde teslim" hizmeti sunmaktadır.

Halka açık bir şirket olan Bizim Toptan'ın hisseleri Borsa İstanbul’da BIZIM koduyla işlem görmektedir.

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