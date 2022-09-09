Etkilerini duyan her gün tüketiyor! İşte kuru kayısının saymakla bitmeyen faydaları

Ülkemizde en çok Malatya'da yetişen kayısının faydaları saymakla bitmiyor. Ancak kayısının kurutulmuş hali de sağlığa oldukça faydalı. İşte kuru kayısının faydaları.

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A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra içeriğindeki demir, kalsiyum, fosfor, magnezyumdan dolayı sağlığa oldukça faydası olan kayısı, hem faydası, hem de lezzeti ile birçok kişinin en sevdiği meyveler arasında yer alıyor. Kayısının bu kadar faydasının yanı sıra kurutulmuş halinin de birçok yararı bulunuyor. Cildi koruması ve yenilenmesi, solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesi, kemiklerin gelişmesine yardımcı olması gibi birçok faydası bulunan kuru kayısı, aynı zamanda kansızlığı ve kabızlığı da gidermesiyle biliniyor.

İşte kuru kayısının saymakla bitmeyen faydaları:

Cildi korur ve yeniler

Yoğun bir antioksidan konsantrasyonuna sahip olan kuru kayısının içerisinde bulunan vitamin ve mineraller vücuda girmeye çalışan serbest radikallere karşı koruma sağlayarak oksidatif stresin azalmasına destek olarak cilt üzerindeki sivilce ve aknelerin oluşumlarına, kırışıklıklara ve lekelenmelere engel olur.

Solunum yolu hastalıklarından koruma sağlar

C vitamini açısından zengin olması nedeniyle solunum yollarına iyi geldiği bilinen kuru kayısı, düzenli olarak tüketildiği zaman boğazların temizlenmesini ve tahrişlerden arınmasını sağlayarak enfeksiyonlardan koruma sağlar.

Kemiklerin gelişimine destek olur

Demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum dahil olmak üzere birçok farklı mineraller içeren meyve, kemik sağlığının korunmasını ve iyileşmesine destek olarak kemik mineral yoğunluğunun dengede tutulmasına etki ederek osteoporoz görülme riskini en aza indirir.

Kansızlığı giderir

Dolaşım sistemine olan faydaları sebebiyle kan hücrelerinin dengeli ve düzenli bir şekilde akışını sağlayacak olan kuru kayısı, kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için demir üretimini artırarak kansızlığın giderilmesine destek olur.

Kabızlığı giderir

Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsak sağlığını koruyacak olan kuru kayısı, bağırsak kaynaklı görülen kabızlığın giderilmesine etki ederek, bağırsak hareketliliğini güçlendirir.

Kas gelişimine faydalıdır

Protein bakımından oldukça zengin olan kuru kayısı, düzenli ve dengeli bir şeklide tüketildiği takdirde vücudun ve organların hareketlenmesi ile kas gelişiminin iyi bir şekilde çalışmasına destek olur.

Kayısı nerede yetişir?

Kayısı genellikle ılıman ve sıcak iklimlerde daha iyi yetişir. Ülkemizde kayısı ağaçları başta Malatya olmak üzere Elazığ, Mersin, Iğdır ve Antalya'da daha çok yetişir. Bunun yanı sıra Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgesinde kayısı yetiştiriciliği oldukça yaygındır.