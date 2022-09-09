Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü, arılara da söylendi

Yüzyıllar öncesine dayanan geleneğe göre; Buckingham Sarayı ve Clarence House arazisinde tutulan arı kovanları, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü hakkında bilgilendirildi.

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Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında yaşamını yitirmesi sonrası İngiltere yas tutarken, yeni Kral 3. Charles'ın krallığı da ilan edildi. Son olarak Kraliyet arıcısı Jon Chapple, Kraliyet arılarının yanına giderek Kraliçe'nin öldüğünü ve yeni kralın 3. Charles olduğunu söyledi.

"Arılara Kraliçe'nin öldüğünü söyledi"

79 yaşındaki John Chapple, Kraliçe'nin ölüm haberini takiben Buckingham Sarayı ve Clarence House'a gitti. Chapple, on binlerce arıya ev sahipliği yapan kovanlara fiyonklar bağlı siyah kurdeleler yerleştirdi. Daha sonra arılara Kraliçe'nin öldüğünü ve bundan sonra yeni bir efendinin olacağını söyledi.

Hükümdar değişikliğini söylememek arıları olumsuz etkiliyor

İngiltere dahil Avrupa'nın çoğu ülkesinde de uygulanan bu gelenek, yüzyıllara dayanıyor. Tam kökeni bilinmemekle Kelt mitolojisinde geldiği düşünülen bu gelenekte, Kraliyet arılarına hükümdar değişikliği söylenmezse; arıların bal üretmemesine, kovanı terk etmesine hatta ölmesine yol açtığına inanılıyor.