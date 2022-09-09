Ben Bu Cihana Sığmazsam nerede iyi oyuncu var topluyor! Bu kez o bomba isim kadroda

Birçok ünlü projede rol alan oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosuyla reytingleri yerle bir edecek. Üç Kuruş dizisinin yıldız ismi dizinin kadrosuna dahil oldu.

Abone ol

Rol aldığı projelerde başarılı oyunculuk performansıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca son olarak ATV ekranlarında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ekranlarda görmüştük.

Kurtlar Vadisi, Adanalı gibi ünlü projelerle Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olmayı başaran ünlü oyuncu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasıyla yepyeni bir projeyle ekranlara dönmek için hazırlanıyor.

Hayranlarına müjdelemişti

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin kanal yönetimi ve yönetmenler arasında yaşanan sorunlar nedeniyle son bulması dizinin büyük hayran kitlesini üzmüştü. Oktay Kaynarca hayranlarına sevindiren haberi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ile ekranlara döneceğini söyleyerek müjdelemişti.

Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı, Onur Tan’ın ise yönettiği dizinin geçtiğimiz günlerde yayın tarihinin eylül ayında oldacağı açıklanmıştı. Oktay Kaynarca'nın başrol oynayacağı dizi Türkiye'nin en başarılı oyuncularını aynı projede topluyor. Oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan gündeme bomba gibi düşen diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Üç Kuruş dizisinden bomba transfer

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosuna geçtiğimiz aylarda final yapan Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş'un başarılı oyuncularından biri katıldı. Dizide 'Bülent' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Altay'da kadroya dahil oldu. Altay, yeni dizisinde 'Habib' karakterine hayat verecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu:

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır.

Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir şehir olarak onu beklemektedir.

Dizinin oyuncuları:

Dizinin çok konuşulan oyuncu kadrosunda ise Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil , Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Eren Vurdem, Aslı Sevi, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman, Batuhan Sezer, , Değer Alp, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Burcu Binici, Ömer Kurt, Mert Kırlak, Ahmet Yıldırım, Tanıl Yöntem, Doruk Öztürk, Osman Albayrak, Melisa Duru Ünal, Aylar Melayeva, Hanbey Oğuzhan Çoban ve Işıl Yücesoy gibi televizyon dünyasının başarılı oyuncuları rol almaktadır.