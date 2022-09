Sevgilinizi bu yöntemlerle kendinize bağlamanız çok kolay! Erkeklerin duymaktan hoşlandığı sözler

İlişkide sadece kadınlar değil, erkekler de güzel sözler duymaktan çok hoşlanır. Partnerlerinden duydukları güzel cümleler kendilerini daha özgüvenli ve erkek gibi hissetmelerini sağlar. Basit bir cümle bile tüm günlerini daha mutlu geçirmelerini sağlar. Bu cümlelerle erkeklerin ayaklarını yerden keseceksiniz.

Elbette ki her insanın, birlikte olduğu kişiden bazı beklentileri olur. İlişkileri çoğunlukla karşılıklı olarak söylenen güzel cümleler ya da geçirilen keyifli vakitler ve karşılıklı duyulan saygı ayakta tutar. Erkeklere nazaran kadınlar ilişkilerinde daha çok güzel söz ve onları etkileyen cümleler duymak ister. Ancak güzel sözcüklere karşı koyamayanların sadece kadınlar olmadığını bilmek gerekir. Erkekler de, her ne kadar fazla belli etmeseler de iltifatlara bayılıyor ve partnerlerinden her zaman duymak istiyor. Güzel cümleler sayesinde kendini iyi hissediyor ve kendine duyduğu güven çoğalıyor. Peki erkeklerin duymaktan hoşlandığı sözler nelerdir? İşte sizin için bu sözleri derledik. Bakın en çok hangi cümlelerden etkileniyorlar...

Çok yakışıklısın

Erkekler, partneri tarafından beğenilmekten çok hoşlanır. Bu sebeple partnerinize ne kadar yakışıklı ve cool göründüğünü söylerseniz bu, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Bu küçücük tek bir cümle bile kendilerine olan güvenlerini yerine getirir. Tüm günü daha keyifli geçirmelerini sağlar ve daha çok motive olurlar. İnanması güç ama, "Çok yakışıklısın" cümlesi aranızdaki problemleri bile bir anda çözebilir.

Sana güveniyorum

Erkekler genelde, kendilerine güven duyan kadınlarla birlikte olmayı tercih eder. İlişkilerinde onlara güven duyan bir partnerle birlikte olmak kendilerini daha rahat ve özgür hissetmelerini sağlar. İlişkinizde partnerinize ona ne kadar güvendiğinizi söyleyin ve bazı şeyleri onun kontrolüne bırakın. Her fırsatta ona olan güveninizi hatırlattığınızda partnerinizin, hayatınızı daha iyi bir noktaya taşımak için elinden geleni yaptığını göreceksiniz.

Seninle gurur duyuyorum

Erkekler iyi bir iş yaptıklarında bu durumun duyulmasını ve takdir görmesini ister. Partneriniz, iş hayatında başarılı olduğunda ya da uzun zamandır çok istediği bir şeyi başardığında onunla gurur duymanızı ister ve bunu çok fazla belli etmese de sizden kesinlikle bekler. Bundan dolayıdır ki, her fırsatta onunla beraber olduğunuz için ne kadar şanslı ve mutlu olduğunuzu, her an ve yaptığı her işte onunla gurur duyduğunuzu dile getirin. Onu zekasına ve gücüne güvendiğinizi belli edin. Bu sihirli cümleler, partnerinizin hayata ve size karşı daha motive olmasını sağlar.