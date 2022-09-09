Kırmızı Bültenle aranıyordu: İstanbul'da Sırp mafya lideri suikastla öldürüldü!

Kırmızı Bülten ile aranan Sırbistan’daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi’nin lideri İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Sır suikast İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de dün saat 19.00 sıralarında yaşandı.

Sırbistan'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin lideri Jovan Vukotiç, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Eşi ve çocuklarının yanında öldürülen Jovan Vukotiç'in Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı öğrenildi.

Suikastı motosikletle gerçekleştiren ve kaçan silahlı saldırganın beş el ateş ettiği ve kurşunlardan 4'ünün Jovan Vukotiç'e isabet ettiği iddia edildi. Jovan Vukotiç'in 2018 yılında Antalya'da yakalandığı, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildiği ve ülkesinde 15 ay hapis yattıktan ve serbest kaldıktan sonra sahte kimlikle ülkemize giriş yaptığı tespit edildi. Suikastın infazcısı aranıyor.