Alanyaspor 4 maç sonra galibiyet yüzü gördü!

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik sonuçla kazandı.
Alanyaspor'a 4 maç sonra galibiyeti getiren golleri 65'de Ahmed Hassan, 87'de ise Efkan Bekiroğlu kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 69'da Yasin Güreler'den geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 8'e yükseltirken, Ankaragücü 4. mağlubiyetini alarak 1 puanda kaldı.
Gelecek hafta Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Oğuz sol kanattan kale içerisine gönderdiği pası arka direkte Efecan'dan önce Ankaragücü’nden Yasin araya girerek kornere gönderdi.
15. dakikada Alanyaspor Eduardo orta alandan aldığı topla ceza sahasına girerek pasını Oğuz'a aktardı. Oğuz’un şutu kaleci Bahadır'da kaldı.
18. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ariyibi'nin vuruşunu kaleci Runarsson çıkardı.
28. dakikada Pedrinhio'nun ara pasıyla buluşan Ariyibi'nin vuruşu az farkla auta gitti.
31. dakikada Oğuz'un pasıyla Doumbia, sol köşeden ceza sahasına girdi. Doumbia'dan önce Ankaragücü'nde Oğuz son anda topu kalecisine kazandırdı.
45+4. dakikada savunmadan hızlı çıkan Ankaragücü’nde Ariyibi'nin ceza sahasına havalandırdığı topa Pedrinhio istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi.
65. dakikada son çizgiden Efecan'ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
69. dakikada Tolga Ciğerci'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler'in şutu yan direğe çarparak filelere gitti.
73. dakikada Zahid'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.
87. dakikada sol kanattan Cavaleiro'nun arka direğe ortasında Efkan'ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1