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İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama: "Anayasal ilkeleri koruyacağım"

İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama: "Anayasal ilkeleri koruyacağım"

İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Buckingham Sarayın'nda halka sesleniş konuşması yaptı. Kral Charles, "William'ı Galler Prensi ilan etmekten gurur duyuyorum. Taziyeler adına tüm ailem adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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İngiltere Kralı 3. Charles Buckingham Sarayın'ndan İngiltere halkına sesleniş konuşması yaptı.

Kral Charles konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Bireysel yasımızın çektiğimiz acının haricinde Kraliçe'nin devlet başkanı olduğu tüm ülkelerde ciddi minnet var. Annem bu dönemde birçok ulusun halkına hizmet etti.

Kararlılığı bir hükümdar olarak asla sarsılmadı. İlerleme, değişim, kutlama zamanlarında aynı kaldı. Hizmet ettiği hayatı boyuncu her zaman geleneğe sadık kalarak korkusuz gelişimi karşılama özelliğiyle birlikte kendisinin gösterdiği saygı ve ilham, onun hükümdarlığının sembolü haline geldi.

'Hizmetle geçen hayatını onurlandırmak istiyorum'
Annemin anısını anmak istiyorum buradan. Hizmetle geçen hayatını onurlandırmak istiyorum.

Kraliçe nasıl muazzam bir kararlılıkla yaptıysa, ben de buradan size söz veriyorum. Anayasal ilkeleri koruyacağım, Birleşik krallıklar da yada dünyada nerede yaşıyorsanız yaşayan, hangi size sadakatle, saygıyla, hizmet edeceğim. Tıpkı hayatımda olduğu gibi. Tabii ki hayatım değişecek, sorumluluklar alıyorum.William'ı Galler Prensi ilan etmekten gurur duyuyorum. Taziyeler adına tüm ailem adına şükranlarımı sunuyorum.

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