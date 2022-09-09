BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,31
ALTIN 1.006,40
HABER /  GÜNCEL

Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi! Feci kazada çok sayıda yaralı var!

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi, yaralılar var. Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken iki kişinin sıkıştığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Avcılar'da korkunç bir metrobüs kazası yaşandı. 4 metrobüs birbirine girdi, yaralılar var. 

Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar camları kırarak çıktı
Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken iki kişinin sıkıştığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Metrobüs trafiği tamamen durdu
İstanbul'da metrobüs trafiği tamamen durdu. Vatandaşlar en yakın otobüs durağına yürüyorlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzaylıların yaşına uygun olabilecek bir gezegen keşfedildi
Uzaylıların yaşına uygun olabilecek bir gezegen keşfedildi
Kırmızı Bültenle aranıyordu: İstanbul'da Sırp mafya lideri suikastla öldürüldü!
Kırmızı Bültenle aranıyordu: İstanbul'da Sırp mafya lideri suikastla öldürüldü!
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Adnan Oktar davasında itirafçı oldu, 30 yıl boyunca yaşadıklarını anlattı! "Kamera çekseydi Netflix'e 12-13 sezon dizi olur"
Adnan Oktar davasında itirafçı oldu, 30 yıl boyunca yaşadıklarını anlattı! "Kamera çekseydi Netflix'e 12-13 sezon dizi olur"
2022-2023 sezonu Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu!
2022-2023 sezonu Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu!
Alanyaspor Ankaragücü (CANLI YAYIN)
Alanyaspor Ankaragücü (CANLI YAYIN)
Bizim Toptan, 20 Temel Ürünün Fiyatını Sabitliyor
Bizim Toptan, 20 Temel Ürünün Fiyatını Sabitliyor
Etkilerini duyan her gün tüketiyor! İşte kuru kayısının saymakla bitmeyen faydaları
Etkilerini duyan her gün tüketiyor! İşte kuru kayısının saymakla bitmeyen faydaları
Bu görüntüler İngilizleri çılgına çevirir! Spiker şampanya açıp 'yaşlı kadın öldü cehenneme gitti..'!
Bu görüntüler İngilizleri çılgına çevirir! Spiker şampanya açıp 'yaşlı kadın öldü cehenneme gitti..'!
Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine esti gürledi! 'Gözünüzün yaşına bakmam! Gidene uğurlar ola...'
Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine esti gürledi! 'Gözünüzün yaşına bakmam! Gidene uğurlar ola...'