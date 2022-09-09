Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi! Feci kazada çok sayıda yaralı var!

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi, yaralılar var. Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken iki kişinin sıkıştığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

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İstanbul Avcılar'da korkunç bir metrobüs kazası yaşandı. 4 metrobüs birbirine girdi, yaralılar var.

Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar camları kırarak çıktı

Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken iki kişinin sıkıştığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Metrobüs trafiği tamamen durdu

İstanbul'da metrobüs trafiği tamamen durdu. Vatandaşlar en yakın otobüs durağına yürüyorlar.