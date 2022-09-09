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Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması: "Gıda fiyatlarındaki düşüş Erdoğan etkisidir"

Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması: "Gıda fiyatlarındaki düşüş Erdoğan etkisidir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Recep Tayyip Erdoğan etkisidir” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki Recep Tayyip Erdoğan etkisidir.

Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır” ifadelerine yer verdi.

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