Altın bir yükseliyor bir düşüyor! İslam Memiş 1008 lira olan gram altın için bombayı patlattı
Altın fiyatlarındaki oynaklık yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.008 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki yıl sonu için tahminler ne yönde? İşte haftanın son işlem gününde altın rakamları...
Altın bir yükseliyor bir düşüyor. Haftanın son işlem gününde güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1008 liradan işlem görüyor. Dolar 18.24, Euro 18.42 liradan alıcı buluyor. Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1.007,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.008 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını da 6.755 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.718 dolardan işlem görüyor.
Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş piyasalara yönelik yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
- 2023 yılının ortasına kadar enflasyon devam edecek. Avrupa ekonomisini güzel günler beklemiyor. Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir.