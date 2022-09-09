Altın bir yükseliyor bir düşüyor! İslam Memiş 1008 lira olan gram altın için bombayı patlattı

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş piyasalara yönelik yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

- 2023 yılının ortasına kadar enflasyon devam edecek. Avrupa ekonomisini güzel günler beklemiyor. Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir.