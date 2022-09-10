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Meral Akşener resti çekti: HDP ayaklandı! Kemal Kılıçdaroğlu neden hala sessiz?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri üzerine başlayan, İYİ Parti'nin "HDP'nin olduğu yerde olmayız" karşılığı ile devam eden tartışmayı HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın son açıklamasıyla iyice alevlendirdi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası'nda gündeme bomba gibi düşen açıklamaları tek tek yorumladı.

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Geçtiğimiz aylarda HDP'li Pervin Buldan daha önce katıldığı bir programda da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ağır hakaretlerde bulunmuştu. HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay'da yaptığı açıklama ile Meral Akşener ve sözcülerini hedef aldı. Günay'ın "Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil" sözleri tartışmaları iyice alevlendirdi. 

6'lı masada çatlak mı oluştu
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri üzerine başlayan, İYİ Parti'nin "HDP'nin olduğu yerde olmayız" karşılığı ile devam eden tartışmaların yanı sıra HDP'li Pervin Buldan ile Ebru Günay'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ağız dolusu hakaretler etmesinin ardından CHP'den tek kelime gelmemesi 6'lı masada çatlak mı oluştu sorularını gündeme getirdi. 

6'lı Masadaki son durumu İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası'nda yorumladı.

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