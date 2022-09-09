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Zelenskiy açıkladı: Bayraktar Ukrayna'da İHA üretmek için fabrika kuracak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi. Zelenskiy ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şirketin Ukrayna'da insansız hava araçları üretmek için bir fabrika kuracağını açıkladı.

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 Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Bayraktar İHA üretmek için fabrika kuracak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savunma alanında faaliyet gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile yaptığı görüşmenin ardından şirketin Ukrayna'da insansız hava araçları üretmek için bir fabrika kuracağını açıkladı.

Ukrayna, Rus birliklerine karşı verdiği mücadelede, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullanıyor.

Zelenskiy, Kiev'de Bayraktar ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baykar fabrikasının Ukrayna'da kurulmasının ve Ukrayna unsurlarının kullanılarak yeni ürünlerin üretilmesinin ayrıntılarını görüştük" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin yayınladığı görüntülerde Ukrayna Devlet Başkanı'nın Haluk Bayraktar'a liyakat nişanı takdim ettiği de görülüyor.

"Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için"
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisini "1. Derece Devlet Liyakat Nişanı" ile ödüllendirdiğini ifade etti. Bayraktar, "Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim" dedi.

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