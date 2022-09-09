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Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi: Yaralılar var!

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi, yaralılar var. Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken iki kişinin sıkıştığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da korkunç bir metrobüs kazası yaşandı. 4 metrobüs birbirine girdi, yaralılar var. 

Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar camları kırarak çıktı
Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken iki kişinin sıkıştığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Metrobüs trafiği tamamen durdu
İstanbul'da metrobüs trafiği tamamen durdu. Vatandaşlar en yakın otobüs durağına yürüyorlar.

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