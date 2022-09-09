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POLİTİKA

Meral Akşener Starbucks'a baskın yaptı! 'Kimi trollesem acaba...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kahve dükkanında oturan 13-14 yaşlarındaki gençlerle sohbet etti. Starbucks'un girişinde "Kimi trollesem acaba" diye soran Akşener, hayatlarından memnun olup olmadıklarını soran Akşener'e, lise öğrencisi genç kız ekonominin kötü olduğunu ifade ederek "Her şey çok pahalandı. Öğrenci olarak geçinemiyoruz" yanıtını verdi.

İYİ Partili Meral Akşener, ekibiyle birlikte bir Starbucks şubesine girdi, "Oooo, kimi trollesem acaba" diyerek gençlerin masasına oturdu. Gençlerin durumunu soran Akşener'e İlayda isimli lise öğrencisi "Her şey çok pahalandı. Öğrenci olarak geçinemiyoruz. Kitap paraları  yada okullarda olan şeyler çok pahalandı. Bu kadarcık bir içecek bile 37 lira oldu. Ne kadar dışarıya çıkmak istesek de arada gelebiliyoruz buraya" dedi.

"Baskın basanındır"

Akşener, bunun üzerine araya girerek şu hatırlatmayı yaptı: "Yarın bunu yayınlayacaklar, 'Starbucks'taki gençler ekonomiden şikayet etti, tiyatro' diyecekler. Hayır. Bir gencin her yere gitme hakkı var, bir. Hayattan zevk almaya hakkı var, iki. Bunun için suçlanamazsınız, üç."

İyi Parti lideri bu anları da Twitter hesabından "Baskın basanındır" ifadeleriyle paylaştı.

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