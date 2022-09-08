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Beşiktaş'tan Nathan Redmond'a 'hoş geldin' paylaşımı

Beşiktaş Spor Kulübü, kiralık olarak kadroya dahil edilen Nathan Redmond'a 'hoş geldin' paylaşımında bulundu.

Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Siyah- Beyazlıların sosyal medya hesabından "Beşiktaş’a hoş geldin Nathan Redmond" başlığıyla paylaşım yapıldı.

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