İsmailağa Hocası'ndan skandal sözler! Belaların nedeni kadınların kıyafetleri! Depremler kürtaj yüzünden...

Sosyal medya İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir'in kadınlarla ilgili skandal sözlerini tartışıyor. "Bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar. Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi, 17 Ağustoslar yetmedi mi?” diyen Demir, üniversitenin gittiği her yerde kürtaj olaylarının patladığını ve depremlerin de bu yüzden sıklaştığını iddia etti.

İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir, Ege Bölgesi’nde yaşanan depremlerin nedenini kadınların giydiği kıyafetlere ve üniversitenin girdiği yerlerde artan kürtaj vakalarına bağladı. Demir konuyla ilgili konuşmasının görüntüsünü, sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya ayağa kalktı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de erkeklere kadınların giyimlerine müdahale etme çağrısı yaparak “Sanki giyecek elbise yok. Bir Müslümanca duruş gerekli. Hayat tarzımız kitaba uygun olmalı” demişti. İşte İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir, Egeli komşusuyla yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:

Ege'de depremler kürtaj yüzünden

- Ege’de bir ilçe var. Onun ismini vermeyim size karşımıza çıkmasınlar. Memleketi orası olan bizim komşumuz var Fatih’te. Hocam, ‘Özellikle Ege’de bu ilçede niye deprem oluyor biliyor musun?’ dedi. Yav koskoca iller, ilçeler var. Her yerde günah işleniyor. ‘Çünkü en çok kürtajın olduğu yer bizim bu ilçe’ dedi. Afyon’un bir ilçesi. ‘Burada kürtaj aldı başını gidiyor. Onun için deprem burada bitmiyor’ dedi. Afyon’da olmuyor orada oluyor.

Nereye üniversite açıldıysa ahlaksızlık aldı gitti

- Ama şimdi ne oldu? Şimdi üniversite nereye açıldıysa her taraf ahlak diz boyu gitti, ahlak gitti. Hele bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar. Allah hidayet versin, şuur versin. Millet 30 cm elbiseyle dolaşıyor bu ne rezillik. Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi, 15 Ağustoslar (17 Ağustos 1999 depremi) yetmedi mi? Allah en sonunda düşman istersen belayı gönderir. Dağlarda ot ararız yemek için. Bakın ot da kalmadı. Dağlar yanmaya başladı. Ne su bulabiliriz, ne ot bulabiliriz.

Müslümanların çocuğunu okutmasına karşı

Diyanet’e ve imamlara çağrıda bulunan Demir, “Hem yağmur duasına çıkılsın hem de özellikle bu milletin ruhu için, bu milletin İslama yönelmesi için… Arkadaşlar bir duaya çıkmak lazım, bir seferber olmak lazım. Ama Türkiye şu an içeriden gitti. Şu üniversite gençliğinde hiç hayır yok. Bizim Müslümanlarda okul okul dolaşıyor çocuğu nereye vereyim diye. Ulan elimizden Kuran gitti, Resulullah gitti, namaz gitti, Allah gitti, iman gitti” ifadelerini kullandı.