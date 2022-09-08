BIST 3.437
DOLAR 18,24
EURO 18,25
ALTIN 1.001,33
GÜNCEL

Yola mazot döküldü 23 araç birbirine girdi! Feci kazada yaralılar var

Samsun'da yola bir kamyondan mazot dökülmesi nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden Belediye Evleri istikametine seyir halinde olan bir kamyondan yola mazot döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar yola dökülen mazottan kayarak zincirleme kaza meydana geldi.

Aralarında tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ile otomobillerin de bulunduğu 23 araç birbirine girdi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan dolayı yol araç trafiğine kapandı. Trafik ekipleri yolu trafiği açmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olay yerinde
Kaza ile ilgili bilgi alan Vali Dağlı, Ankara'dan Ordu istikametine giden bir tırın altından mazot akıtması nedeniyle zincirleme trafik kazası olduğunu belirterek, "23 aracın karıştığı kaza meydana geldi, şuanda 9 tane yaralımız var. Yaralılarımız şuan müşahede altındalar. 

Olay yerinde görevlilerimiz çekicilerle araçları çekiyorlar. Diğer yönden trafik güvenli şekilde akmaya devam ediyor. Kısa zamanda yol trafiğe açılmış olacak." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ünlü oyuncunun annesi evinin bahçesinde ipe asılı halde ölü bulundu
Ünlü oyuncunun annesi evinin bahçesinde ipe asılı halde ölü bulundu
Madeni 5 TL basalım, yağdıralım yani ne olacak? Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den istedi
Madeni 5 TL basalım, yağdıralım yani ne olacak? Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den istedi
Otizmli genç mandal almak isterken balkondan marketin içine düştü! İşte o anlar
Otizmli genç mandal almak isterken balkondan marketin içine düştü! İşte o anlar
Yüzsüz hırsız ‘Eşek gibi çalışıyorum’ dedi! Çaldıklarını ezerken pavyonda yakalandı
Yüzsüz hırsız ‘Eşek gibi çalışıyorum’ dedi! Çaldıklarını ezerken pavyonda yakalandı
Yusuf Demir: Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun
Yusuf Demir: Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun
İstanbul'da eşini defalarca yumrukladı! Kadına şiddet anları kamerada
İstanbul'da eşini defalarca yumrukladı! Kadına şiddet anları kamerada
İsmailağa Hocası Mesut Demir: Belaların nedeni kadınların kıyafetleri! Depremler kürtaj yüzünden...
İsmailağa Hocası Mesut Demir: Belaların nedeni kadınların kıyafetleri! Depremler kürtaj yüzünden...
Cumhurbaşkanlığı adaylığı kulisi! Kılıçdaroğlu'na yakın isim açıkladı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı kulisi! Kılıçdaroğlu'na yakın isim açıkladı
Megastar Tarkan'ın konser vereceği İzmir'de kurulan sahne çöktü! 1 kişi yaralandı
Megastar Tarkan'ın konser vereceği İzmir'de kurulan sahne çöktü! 1 kişi yaralandı
Mersin’deki orman yangını D-400 karayoluna ulaştı, yol kapatıldı
Mersin’deki orman yangını D-400 karayoluna ulaştı, yol kapatıldı