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Nevşehir tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu yönetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir tarihinin en büyük uyuşturucu yönetti. Operasyon hakkında konuşan Bakan Soylu, “15 Temmuz darbesi olduğu zaman diliminde Türkiye’deki hapishanelerde uyuşturucudan yatan sayısı 35 bindi. Şuanda ise 113 bin. Uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar bizim mücadelemiz devam edecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir tarihinin en büyük uyuşturucu yönetti. Operasyon hakkında konuşan Bakan Soylu, “15 Temmuz darbesi olduğu zaman diliminde Türkiye’deki hapishanelerde uyuşturucudan yatan sayısı 35 bindi. Şuanda ise 113 bin. Uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar bizim mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik tarihin en büyük şafak operasyonu düzenlendi. Hava destekli yapılan operasyonu, kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat yönetti. Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile İl Emniyet Müdürlüğü’nde takip eden Bakan Soylu, operasyon hakkında bilgiler verdi.

Soylu, “Nevşehir’de yaklaşık 6 aydır takibi cumhuriyet başsavcılığı ile sürdürülen ve Türkiye’nin birçok vilayetinde gerçekleştirdiğimiz Kökünü Kurutma Operasyonu. Yani uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bugün Nevşehir’de de , il emniyet müdürlüğümüz, Narkotik Daire Başkanlığımızın gerçekleştirdiği bir operasyon çerçevesinde bugün toplam 153 şüpheli olan bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümü dosya içeriğinde 6 aylık süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli, bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri Şuana kadar 75’i gözaltına alındı. Eş zamanlı bir şekilde şuanda Mersin’de de aynı ölçekte yaklaşık 111 şüphelinin yine uzun zamandır devam eden bir dosyada şuanda 60 gözaltı olan bir operasyon gerçekleştirilmektedir” dedi.

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