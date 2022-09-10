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Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.

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Su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ile I.Y (8) suya düştü. Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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