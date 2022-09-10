Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu

KARABÜK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

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Feyyaz Yıldız idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ile yolcu araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.