Boşanmanının eşiğinden dönen Hadise daha fazla dayanamadı! Bütün o iddialara nokta koyan cevabı verdi

Geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden ilk açıklamalar geldi. Ünlü şarkıcı daha fazla kendini tutamadı. Yaptığı paylaşımla her şeye nokta koydu.

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Türk pop müziğinin en ünlü isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. 2021 yılının temmuz ayında aşk yaşamaya başlayan ünlü çift kısa süre içerisinde aşklarını nikah masasına taşıma kararı almıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında mutlu beraberliklerini aile arasında sade bir düğünle taçlandıran çift aşklarıyla herkesin kalbini ısıtıyordu. Kısa sürede nikah masadına taşınan büyük aşka nazar değdi. Ünlü şarkıcı ve iş insanı eşi son dönemlerde ayrılma iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Alyansları bile çıkarmışlardı!

Bir süredir hamile olduğu iddia edilen ünlü şarkıcı İzmir'de Rapçi Murda ile sahne aldığı sırada 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken sahnede herkesin ortasında ağlaması ile hayranlarını üzmüş ve meraklandırmıştı.

Son iki konserinde de eşinin aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğünü takmayan Hadise'den sonra bir hamle de Mehmet Dinçerler'den gelmiş ve Dinçerler sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü kutlama fotoğraflarında alyansının olmaması ile dikkat çekmişti.

İddialara noktayı koyan yanıtı paylaştı

Eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayan ve herhangi bir kutlama fotoğrafını beğenmeyen ünlü şarkıcının eşi ile arasındaki alyansı bile çıkarttıran sorunlar hakkında bir takım iddialar ortaya atılmıştı.

Mehmet Dinçerler'in çocuk istediği fakat Hadise'nin çocuk istemediği, Kayınvalidesi ile arasında bir takım sorunlar olduğuna kadar birçok iddia ortaya atılmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise'den bütün o iddialara tokat gibi cevap verdi.

Karı koca paylaşımlarıyla herkese yargı dağıttılar

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşıma Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize…" notunu ekleyerek bütün iddialara nokta koydu.

Hadise'nin açıklamasıdan sonra bir başka açıklama da eşi Mehmet Dinçerler'den geldi. İş insanı eşinin son konserinde kıyafeti hakkında 'Söylemezsem Olmaz' programında söylenen "Hadise konserinde kilodunu gösterdi" sözlerine daha fazla dayanamadı.

İş insanı Twitter hesabından söylenilen sözlere "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok..." tweeti ile yanıt verdi. Dinçerler daha sonra eşinin çekilmiş bir konser fotoğrafını sosyal medyada beğendi.