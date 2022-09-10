Yiyen bir daha isteyecek tane tane pirinç pilavı için bir de bu tarifi deneyin

Pilava ne kadar su konulması gerektiği konusu hanımlar arasında hep bir tartışma konusudur. Sözkonusu tane tane pilav yapmak olunca haliyle pilava konulacak suyun miktarı önemli. Kimilerine göre pilava 1 su bardağı pirince 1.5 su bardağı su konur, kimilerine göre ise ölçü 1'e 2'dir. Peki hangisi doğru?

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Pilava ne kadar su konur diye merak edenlere haberimizin yol gösterici olmasını dileriz. Zira pilav yapmak hele de tane tane pilav yapmak zor iş. Hanımlar arasında rekabet konusu olan tane tane pilav pişirmek için pilava ne kadar su konulması gerektiğini bilmeniz şart. Genel olarak pilava konulması gereken su miktarı için 2 ölçü var. Bunlardan biri 1'e 1.5 ölçü iken diğeri 1'e 2 ölçüsüdür. Yani pilavın pirincini ölçtüğünüz bir bardak, fincan yada kasenin 1.5 katı veya 2 katı kadar suyu pilavınıza dökmeniz gerekir.

Peki hangisi tane tane pilav için ideal ölçüdür

Bu sorunun yanıtı pilav için seçtiğiniz pirincin cinsine ve pilavı pişirme yönteminize göre değişiklik gösterir. Öncelikle işe pilavı yapmak için kullanacağınız pirincin cinsiyle başlayalım. Pirinçler ne kadar ince yapılıysa o kadar fazla su kullanmanız gerekebilir. Örneğin, osmancık pirinci kullanıyorsanız 1'e 2 ölçüsü sizin için daha ideal olabilir. Eğer daha tombul yapılı bir pirinç kullanıyorsanız mesela baldo o zaman 1'e 1.5 ölçüsü tane tane pilav yapmanız için ideal olabilir. Ancak pirincin cinsi her zaman ideal su miktarını belirleyen tek şey olmayabilir. Pilavı nasıl pişireceğiniz de suyun miktarını belirlemek için önemli.

Pirinci suda bekletiyorsanız buna dikkat edin

Kimileri tane tane pilav yapmak için pirinçleri önceden suda bekletmeyi tercih eder. Eğer siz de pilav yapmak için pirinçleri önceden suda bekletiyorsanız daha az su ile pişirmeniz daha iyi olacaktır. Zira bekleme süresince pirinçleriniz su ile temas ettiğinden bir miktar yumuşayacaktır. Eğer pirinçleri önceden ıslatmıyorsanız 1'e 2 ölçüsü daha iyi bir seçenek olabilir. Bunun dışında pilava ekleyeceğiniz şeyler de pilava ne kadar su koymanız gerektiğini belirleyen bir diğer faktördür. Mesela arpa şehriye gibi su çeken bir şey koyacaksanız pilavınıza bir miktar fazla su eklemeniz daha iyi sonuç almanıza yardımcı olacaktır. Son olarak tane tane pilav yapmak için pilava ne kadar su koymanız gerektiğinin ideal ölçüsünü doğru pirinçleri seçip deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz.

Tane tane pilav nasıl yapılır?

Pilavın tane tane olması için kullanılan su miktarı kadar bir diğer püf noktası daha var. Pirinç pilavının tane tane olması için asıl yapılması gereken pirinçleri doğru şekilde yıkamaktan geçiyor.

Tane tane dökülen pirinç pilavı yapmak için ilk akla gelen pirinçleri uzun uzun kavurmak gibi görünse de işin sırrı pişirmeden önceki hazırlık aşamasında gizli. Bildiğiniz gibi pirinçler yüksek miktarda nişasta içeren besinlerden biri. Pirinç tanelerinin üzerinde yapışık halde bulunan nişasta ise pilavın lapa mı yoksa tane tane mi olacağını belirleyen asli unsur. Kaynar suyla birleştiğinde lapalanma özelliği olan nişastayı pirinçten ayırmak tane tane pilav yapmanın ilk kuralı.

Tane tane pilav yapmak isteyenler öncelikle pilav yapacakları pirinçleri çok iyi yıkamalılar. Yıkamak için kullanılan suyun mutlaka dolaptan çıkarılmış ve soğuk olması gerekmekte. Pirinçleri uzun uzun soğuk hatta buzlu suyla yıkayın. Suyun rengi beyazlaştıysa ve ağırlaştıysa mutlaka değiştirin. Pirinçlerden artık nişasta kalıntısı çıkmayana kadar işlemi tekrarlayın. Unutmayın! İyi yıkanmış piriçler beyaz ve tozlu değil, şeffaf ve parlak olmalılar.

Eğer pirinçleri doğru yıkadığınız eminseniz tane tane pilav yapmak için ikinci aşamaya geçebilirsiniz. Yıkanan pirinçlerin iyice sürülüp kuruduğundan emin olun. Daha sonra pirinçleri 'çakıl taşı' sesi gelene kadar bir tavada kavurun. Suyunu eklemeden önce mutlaka tuzu koyun. Bu sayede pirinçlerde kalan son su tanecikleri de kolaylıkla uçar.

Pilav piştikten sonra kapağının altına mutlaka fazla suyu çeken bir kağıt havlu parçası yada bez kapatın. Servisten önce iyice dinlenen pilavlar tane tane dökülür.