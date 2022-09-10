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Zonguldak'ta dün yerleştiği öğretmenevinde ölü bulundu

Zonguldak'ta dün yerleştiği öğretmenevinde ölü bulundu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde öğretmenevi binasında hareketsiz bulunan kadının 8. kattan atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Olay, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde bulunan öğretmenevi binasında meydana geldi. İddiaya göre, bir ses duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde yerde yatan Zeynep Aslan’ı gördü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Aslan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracı ile Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün yerleşmiş

İddiaya göre, hayatını kaybeden Zeynep Arslan'ın Diyarbakır’dan geldiği ve dün öğretmenevine yerleştiği öğrenilirken, kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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