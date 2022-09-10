Yalova'dan çalınan otomobil bakın nerede bulundu

YALOVA'dan çaldıkları otomobille Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

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Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri plakasız bir otomobili taşıyan çekiciyi takibe aldı. Ekipler, otomobilin bölgedeki bir bahçede çekiciden indirilmesi üzerine aracın başında bekleyen İ.A. (22) ve Y.C'nin (21) GBT sorgusunu yaptı. Herhangi bir suçtan aranmadıkları belirlenen gençlerden birinin üzerinden 77 DZ 831 plakalı araca ait ruhsat çıktı.

Ruhsatın çekiciden indirilen otomobile ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, araç için Yalova'da çalıntı kaydı oluşturulduğunu tespit etti. Söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.