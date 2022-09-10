BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

AVM'de şoke eden intihar! Bir süre çatıda bekledi sonrası feci...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AVM'de şoke eden intihar! Bir süre çatıda bekledi sonrası feci...

GAZİANTEP'te bir AVM'nin çatısından kendisini beton zemine bırakan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

 İddiaya göre, AVM'nin çatısına çıkan Musa Ç. (38) isimli şahıs, bir süre çatıda durduktan sonra kendisini beton zemine bıraktı. Ağır yaralanan şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Boşanmanının eşiğinden dönen Hadise daha fazla dayanamadı! Bütün o iddialara nokta koyan cevabı verdi
Boşanmanının eşiğinden dönen Hadise daha fazla dayanamadı! Bütün o iddialara nokta koyan cevabı verdi
'Şakkadanak' Necmettin Batırel: Destan yazıyoruz içimizdeki zangoçlar 'ülke batıyor' diye haykırıyor
'Şakkadanak' Necmettin Batırel: Destan yazıyoruz içimizdeki zangoçlar 'ülke batıyor' diye haykırıyor
Gece yattığımda burnum tıkanıyor diyenler hastalık habercisi olabilir
Gece yattığımda burnum tıkanıyor diyenler hastalık habercisi olabilir
İstanbul'da 2 yaşındaki bebeğe tecavüz iddiası! Otopsi raporu kan dondurdu ailenin erkekleri gözaltında
İstanbul'da 2 yaşındaki bebeğe tecavüz iddiası! Otopsi raporu kan dondurdu ailenin erkekleri gözaltında
Zonguldak'ta dün yerleştiği öğretmenevinde ölü bulundu
Zonguldak'ta dün yerleştiği öğretmenevinde ölü bulundu
Yiyen bir daha isteyecek tane tane pirinç pilavı için bir de bu tarifi deneyin
Yiyen bir daha isteyecek tane tane pirinç pilavı için bir de bu tarifi deneyin
Elektrik direğine çarptı! Korkunç kaza kamyonet ikiye bölündü
Elektrik direğine çarptı! Korkunç kaza kamyonet ikiye bölündü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kapadokya'da yerli balon ile uçtu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kapadokya'da yerli balon ile uçtu
Kamu Görevlilerinin Emeklilik işlemleri ile ilgili genelge Resmi Gazete’de
Kamu Görevlilerinin Emeklilik işlemleri ile ilgili genelge Resmi Gazete’de
Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu