AVM'de şoke eden intihar! Bir süre çatıda bekledi sonrası feci...

GAZİANTEP'te bir AVM'nin çatısından kendisini beton zemine bırakan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, AVM'nin çatısına çıkan Musa Ç. (38) isimli şahıs, bir süre çatıda durduktan sonra kendisini beton zemine bıraktı. Ağır yaralanan şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.