BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  GÜNCEL

Uzman Çavuş parkta intihar etti! Bir kişi Uzman Çavuş'un yanındaki silahı ve cep telefonlarını çaldı

Uzman Çavuş parkta intihar etti! Bir kişi Uzman Çavuş'un yanındaki silahı ve cep telefonlarını çaldı

GAZİANTEP'te Uzman Çavuş Turgay Külcü, bir parkta beylik silahıyla intihar etti. Uzman Çavuş'un yanında silahı ve cep telefonunun olmadığını farkeden ekipler, yaptıkları çalışma sonunda silah ve 2 cep telefonunu çaldığı belirlenen E.U.'yu gözaltına aldı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Gaziantep'te parkta ölü bulunan uzman çavuşun silah ve 2 cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos'ta 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda ölü bulunan Uzman Çavuş Turgay Külcü'nün ölümü ve olay yerinde olmayan silah ve 2 cep telefonunu bulmak için çalışma başlattı.

Silah ve cep telefonları bulundu

Yapılan incelemede intihar ettiği öğrenilen Külcü'nün silah ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen E.Ü. gözaltına alındı. Operasyonda Külcü'ye ait silah ve cep telefonları da bulundu.

Hırsız tutuklandı, satın alanlar serbest!

Hırsızlık malzemelerinin satılmasına yardım ettiği ve satın aldığı iddiasıyla 6 şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ü. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin Sözcüsü duyurdu! Putin'den 'Kraliçe II. Elizabeth' kararı!
Kremlin Sözcüsü duyurdu! Putin'den 'Kraliçe II. Elizabeth' kararı!
Karpuzun beyaz kısmını atmayın yiyin viagradan bile daha etkili
Karpuzun beyaz kısmını atmayın yiyin viagradan bile daha etkili
AVM'de şoke eden intihar! Bir süre çatıda bekledi sonrası feci...
AVM'de şoke eden intihar! Bir süre çatıda bekledi sonrası feci...
Boşanmanının eşiğinden dönen Hadise daha fazla dayanamadı! Bütün o iddialara nokta koyan cevabı verdi
Boşanmanının eşiğinden dönen Hadise daha fazla dayanamadı! Bütün o iddialara nokta koyan cevabı verdi
Berkin Elvan'ı DHKPC öldürmüş! İlk kez ortaya çıktı meğer yaralandıktan sonra...
Berkin Elvan'ı DHKPC öldürmüş! İlk kez ortaya çıktı meğer yaralandıktan sonra...
Gece yattığımda burnum tıkanıyor diyenler hastalık habercisi olabilir
Gece yattığımda burnum tıkanıyor diyenler hastalık habercisi olabilir
İstanbul'da 2 yaşındaki bebeğe tecavüz iddiası! Otopsi raporu kan dondurdu ailenin erkekleri gözaltında
İstanbul'da 2 yaşındaki bebeğe tecavüz iddiası! Otopsi raporu kan dondurdu ailenin erkekleri gözaltında
Yalova'dan çalınan otomobil bakın nerede bulundu
Yalova'dan çalınan otomobil bakın nerede bulundu
Zonguldak'ta dün yerleştiği öğretmenevinde ölü bulundu
Zonguldak'ta dün yerleştiği öğretmenevinde ölü bulundu
Yiyen bir daha isteyecek tane tane pirinç pilavı için bir de bu tarifi deneyin
Yiyen bir daha isteyecek tane tane pirinç pilavı için bir de bu tarifi deneyin