BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  GÜNCEL

Yurt dışından getirdi, 20 bin lira kazandı! Siyahına talep patladı yiyen vazgeçemiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yurt dışından getirdi, 20 bin lira kazandı! Siyahına talep patladı yiyen vazgeçemiyor

BURSA'da bir girişimci tohumu yurt dışından getirip siyah nohut ekti. Hasadı yaptıktan sonra da aktarında siyah nohut satmaya başladı. İlk kez siyah nohut gören vatandaşlardan bazıları şaşırırken siyah nohudu deneyenler tadına bayıldı. Beyaz nohuttan daha faydalı denen siyah nohut girişimci esnafa kısa sürede 20 bin lira kazandırdı.

Abone ol

Serdar Çelik Kapalı çarşıda uzun yıllardır aktarlık yapıyor. Türkiye'de pek rastlanılmayan siyah nohudu yurt dışından getirip bahçesine ekti. Bu yıl ilk hasadını yapan Çelik aktarında siyah nohut satmaya başladı.

Beyaz nohudun önünde

Siyah nohudun protein değeri yüksek ve beyaz nohuda göre içerisindeki diğer besinler daha fazla. Faydalı olduğu gibi de tadı güzel denilen siyah nohuttan alan vatandaşlar vazgeçemez oldu. Siyah nohut alanlar mutlaka bir daha Çelik'in aktarına uğramaya başladı.

Siyah nohut satışından 20 bin lira kazandı!

Serdar Çelik kısa sürede 500 kilo siyah nohut satışı yapmayı başardı. Kilosu 40 lira olan siyah nohut Çelik'e 20 bin lira kazandırdı. Elindeki siyah nohudun kısa sürede tükenmesini beklediğini söyleyen Çelik gelecek yıl daha fazla siyah nohut ekimi yapacağını söyledi.

"Yiyen bir daha gelip alıyor"

Siyah nohut tohumlarını yurt dışından getirdiğini ifade eden Serdar Çelik, "Ben uzun yıllardır aktar olarak hizmet veriyorum. Dükkanımda çeşitli bakliyat ürünleri de satmaktayım. Ayrıca sattığım ürünleri çoğunu üretimini yapıyorum. Siyah nohudu geçtiğimiz yıl ektik, ürünleri satmaya başladık. Vatandaşlar çok beğendi, siyah nohudun lezzeti çok güzel. Yiyen bir daha gelip alıyor. Kilosunu 40 liradan satıyorum, gelecek yıl daha fazla ekeceğim" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var
Foto Galeri FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Önce dini, sonra resmi nikah! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti mutluluğa 'evet' dedi
Önce dini, sonra resmi nikah! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti mutluluğa 'evet' dedi
Uzman Çavuş parkta intihar etti! Bir kişi Uzman Çavuş'un yanındaki silahı ve cep telefonlarını çaldı
Uzman Çavuş parkta intihar etti! Bir kişi Uzman Çavuş'un yanındaki silahı ve cep telefonlarını çaldı
Karpuzun beyaz kısmını atmayın yiyin viagradan bile daha etkili
Karpuzun beyaz kısmını atmayın yiyin viagradan bile daha etkili
Türkiye'ye giriş yapmak üzereydi, 513 kilogram! Bakan duyurdu, sınırda ele geçirildi
Türkiye'ye giriş yapmak üzereydi, 513 kilogram! Bakan duyurdu, sınırda ele geçirildi
Boşanmanının eşiğinden dönen Hadise daha fazla dayanamadı! Bütün o iddialara nokta koyan cevabı verdi
Boşanmanının eşiğinden dönen Hadise daha fazla dayanamadı! Bütün o iddialara nokta koyan cevabı verdi
'Şakkadanak' Necmettin Batırel: Destan yazıyoruz içimizdeki zangoçlar 'ülke batıyor' diye haykırıyor
'Şakkadanak' Necmettin Batırel: Destan yazıyoruz içimizdeki zangoçlar 'ülke batıyor' diye haykırıyor
Berkin Elvan'ı DHKPC öldürmüş! İlk kez ortaya çıktı meğer yaralandıktan sonra...
Berkin Elvan'ı DHKPC öldürmüş! İlk kez ortaya çıktı meğer yaralandıktan sonra...
Gece yattığımda burnum tıkanıyor diyenler hastalık habercisi olabilir
Gece yattığımda burnum tıkanıyor diyenler hastalık habercisi olabilir
İstanbul'da 2 yaşındaki bebeğe tecavüz iddiası! Otopsi raporu kan dondurdu ailenin erkekleri gözaltında
İstanbul'da 2 yaşındaki bebeğe tecavüz iddiası! Otopsi raporu kan dondurdu ailenin erkekleri gözaltında
Yalova'dan çalınan otomobil bakın nerede bulundu
Yalova'dan çalınan otomobil bakın nerede bulundu