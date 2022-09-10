Yurt dışından getirdi, 20 bin lira kazandı! Siyahına talep patladı yiyen vazgeçemiyor

BURSA'da bir girişimci tohumu yurt dışından getirip siyah nohut ekti. Hasadı yaptıktan sonra da aktarında siyah nohut satmaya başladı. İlk kez siyah nohut gören vatandaşlardan bazıları şaşırırken siyah nohudu deneyenler tadına bayıldı. Beyaz nohuttan daha faydalı denen siyah nohut girişimci esnafa kısa sürede 20 bin lira kazandırdı.

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Serdar Çelik Kapalı çarşıda uzun yıllardır aktarlık yapıyor. Türkiye'de pek rastlanılmayan siyah nohudu yurt dışından getirip bahçesine ekti. Bu yıl ilk hasadını yapan Çelik aktarında siyah nohut satmaya başladı.

Beyaz nohudun önünde

Siyah nohudun protein değeri yüksek ve beyaz nohuda göre içerisindeki diğer besinler daha fazla. Faydalı olduğu gibi de tadı güzel denilen siyah nohuttan alan vatandaşlar vazgeçemez oldu. Siyah nohut alanlar mutlaka bir daha Çelik'in aktarına uğramaya başladı.

Siyah nohut satışından 20 bin lira kazandı!

Serdar Çelik kısa sürede 500 kilo siyah nohut satışı yapmayı başardı. Kilosu 40 lira olan siyah nohut Çelik'e 20 bin lira kazandırdı. Elindeki siyah nohudun kısa sürede tükenmesini beklediğini söyleyen Çelik gelecek yıl daha fazla siyah nohut ekimi yapacağını söyledi.

"Yiyen bir daha gelip alıyor"

Siyah nohut tohumlarını yurt dışından getirdiğini ifade eden Serdar Çelik, "Ben uzun yıllardır aktar olarak hizmet veriyorum. Dükkanımda çeşitli bakliyat ürünleri de satmaktayım. Ayrıca sattığım ürünleri çoğunu üretimini yapıyorum. Siyah nohudu geçtiğimiz yıl ektik, ürünleri satmaya başladık. Vatandaşlar çok beğendi, siyah nohudun lezzeti çok güzel. Yiyen bir daha gelip alıyor. Kilosunu 40 liradan satıyorum, gelecek yıl daha fazla ekeceğim" dedi.