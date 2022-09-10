FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde, uygulama noktasında "dur" ikazına uymayan ticari panelvan polislere çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaçan sürücü, ikinci kez kaza yaptıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.
FSM Köprüsü'nde, Anadolu Yakası girişinde uygulama yapan polis ekibi, köprüye süratli bir şekilde giren ticari panelvana "dur" uyarısında bulundu. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ticari panelvan, hızla devam ederek uygulama noktasındaki polislere çarptı. Polis memurları Okan D. ve Kadir M. yaralandı.
Yoluna devam eden araç, köprüde seyir halinde olan Durmuş S. idaresindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu.
Sürücü, gözaltına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik çemberi oluştururken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.