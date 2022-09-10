BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11

FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde, uygulama noktasında "dur" ikazına uymayan ticari panelvan polislere çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaçan sürücü, ikinci kez kaza yaptıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var

FSM Köprüsü'nde, Anadolu Yakası girişinde uygulama yapan polis ekibi, köprüye süratli bir şekilde giren ticari panelvana "dur" uyarısında bulundu. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ticari panelvan, hızla devam ederek uygulama noktasındaki polislere çarptı. Polis memurları Okan D. ve Kadir M. yaralandı.

15
FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var

Yoluna devam eden araç, köprüde seyir halinde olan Durmuş S. idaresindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu.

25
FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var

Sürücü, gözaltına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik çemberi oluştururken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

35
FSM'de "dur" ihtarına uymadı dehşet saçtı! Yaralı polisler var
45