Önce dini, sonra resmi nikah! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu Berk Oktay ve meslektaş sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy uzun süredir yaşadıkları aşklarını geçtiğimiz günlerde nikah masasına taşıdı.

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2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin setinde tanışan ünlü oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy dizi aşkını 2020 yılında gerçekleştirmiş ve aşk yaşamaya başlamıştı.

Düğünleri projeleri yüzünen ertelenmişti!

Mutlu beraberliklerini iki yılın ardından evlilikle taçlandırmaya karar veren ünlü çift geçtiğimiz şubat ayında aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştılar.

Mutlu ilişkileri ile kendilerine hayran bırakan ünlü çift düğün tarihleri ile ilgili uzun bir süre kimseye hiçbir şey söylememişti. Ünlü çiftten Berk Oktay'ın yeni bir dizi projesinin olması, Yıldız Çağrı Atiksoy'un ise Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat vermesi ikilinin düğün tarihini bir süre ertelemelerine yol açmıştı.

Aile arasında dünyaevine girdiler!

Bir süre önce nikah tarihlerinin 9 eylülde olacağını sevenleriyle paylaşan ünlü çift geçtiğimiz gün Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde aile arasında bir nikah töreni düzenledi.

Ünlü çift eğlenceli ve sade nikah töreni ile dünyaevine girdikleri o anları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Ünlü çiftin sabah ilk önce dini nikahı ardından akşam üzeri saatlerde resmi nikahı kıyıldı.

Binlerce beğeni yağdı

Mutlu günleride Berk Oktay İlknur Şeref imzalı smokin giyerken Yıldız Çağrı Atiksoy’un kıyafeti ise Haleia imzalıydı. Yıldız Çağrı Atiksoy’un şahitliğini Pelin Toksal ile Yeşim Yağız; Berk Oktay'ın nikah şahitliğini ise Ahmet Koraltürk, Berrak Araz Çayan ve Burç Kümbetlioğlu yaptı.

Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay çiftinin İnstagram hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni gelirken çok sayıda ünlü isimde tebrik mesajları yağdı. İşte düğünleri bugün gerçekleşecek çiftin nikahlarından kareler...