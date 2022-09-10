Gupse Özay ve Barış Arduç 'sevda'larına kavuştu! Bakın kızlarına hangi ismi koymuşlar...

2 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Gupse Özay ve eşi Barış Arduç evliklerini çocuk ile taçlandırmıştı. Ünlü çift kızlarını kucaklarına aldı. O fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

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2014 yılında vizyona giren Deliha filminin senaristi ve oyuncusu Gupse Özay filmin başrolünü paylaştığı ünlü oyuncu Barış Arduç ile filmin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlamıştı. 6 yıl aşk yaşayan ünlü çift 2020 yılında evlilik kararı almışlardı. 2020 yılının temmuz ayında aşklarını nikah masasına taşıyan ünlü çift sevdiklerinin ve ailelerinin eşliğinde sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Kız bebek bekliyorlardı

Aşk dolu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift birkaç ay önce güzel haberi sevenleriyle paylaşarak bebek beklediklerini açıklamıştı. Gupse Özay'ın hamile olduğu haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

İlk kez anne baba olma duygusunu tatmak için gün sayan çiftten Gupse Özay hamilelik sürecinde birkaç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak bebeklerinin cinsiyetinin kız olacağı haberini duyurmuştu.

"Anne olmayı çok isterim" demişti

Özay sosyal medyadan paylaşım yapmadığı gerekçesiyle meraklanan hayranlarına "Yoksun da yoksun...' deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani... Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok..." yanıtını vermişti.

Daha önce muhabirlerin bebek sorularına ve çıkan iddialara Barış Arduç, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz." diyerek, Gupse Özay ise "Anne olmayı çok isterim" diyerek yanıt vermişti.

Bebekli paylaşım gündem oldu

Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Gupse Özay ve Barış Arduç çifti ilk kez anne baba olma duygusunu tattı. Çift bugün dünyaya gelen kızlarını kucaklarına aldı. Henüz paylaşım yapmayan Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarının adını açıklamamıştı.

Ünlü çiftin hayranları tarafından sosyal medya hesaplarından photoshop ile yaptıkları bir fotoğraf kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı ve yankı uyandırdı. İşte o fotoğraf...