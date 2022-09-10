Sadece 3 malzemeyle siyah noktalara veda edin evde hazırlayın hemen sürün

Siyah nokta temizleyici şahane bir peeling tarifini sizler için derledik. Siyah nokta maskesi olarak da kullanabileceğiniz bu karışım için bal, yoğurt ve yulaf unu yeterli. Siyah noktalar nasıl temizlenir, siyah nokta neden olur sorularının yanıtları da haberimizde.

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Siyah nokta, derinin alt katmanında salgılanan fazla yağın, cilt yüzeyinde bulunan ölü deri ve kirle birleşmesi sonucu meydana gelen bir cilt sorunudur. Açık komedon olarak da bilinen siyah nokta, cilt yüzeyinde yağ miktarı arttıkça açık gözeneklerin tıkanması sonucunda oluşur ve zamanla belirginleşir, rahatsız eder.

Genellikle burun, çene, alın ve yanak kısımlarında meydana gelen siyah nokta, belli zaman aralıklarında temizlenmezlerse oluştukları kısımda giderek çoğalıp yaygınlık gösterebilirler.

Siyah noktalardan kurtulmak için evde maskenizi kendiniz yapın

Hem görsel olarak hoşumuza gitmeyen hem de çeşitli cilt sorununu da beraberinde getiren siyah noktaları, evde steril olmayan koşullarda sıkarak temizlemeye çalışmak cilt dokusunda dönüşü olmayan deformasyonlara yol açabilir. Eğer sıkılarak cildin temizlenmesi gerekiyorsa mutlaka uzman kişiler tarafından klinik ortamında gerçekleştirilmesi gerekir.

Ama üzülmeyin; siyah noktalardan kurtulmak için evde kendi kendinize de uygulayabileceğiniz pek çok pratik ve kolay yöntem bulunmakta. Çeşitli maskeler, siyah nokta bantları, tanecikli ya da soyulabilen peelingler evde kolaylıkla kişisel olarak uygulayabileceğiniz ve siyah noktalardan büyük ölçüde kurtulabileceğiniz yöntemler arasında sayılabiliriz. Genellikle duştan sonra ya da duş sırasında daha etkili olabilecek (sıcak sebebiyle gözenekler açılır ve arındırmak daha kolay olur) peelingleri, maskeleri ve siyah nokta temizleme bantlarını düzenli kullandığınız takdirde siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz.

İşte evde yapabileceğiniz basit ama etkili bir tarif...

İhtiyacınız olan malzemeler, 3 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 fincan yulaf unu.

Uygulanışı: Tüm malzemeleri karıştırın. Peeling yapar gibi yüzünüze sürüp bekleyin. Ardından ılık su ile temizleyin. Gün aşırı uygulayabilirsiniz.

Siyah nokta oluşumu nasıl engellenir?

Uzmanların desteğiyle ve evde uyguladığınız yöntemler yardımıyla tamamen kurtulduğunuz siyah noktaların geri dönmesini elbette istemezsiniz. Bu nedenle siyah noktaların bir daha oluşmaması için cilt bakımınıza biraz daha özen göstermeniz gerekir. Sonuçta cildimiz her şeyimiz!

Yüzünüzde makyaj olmasa bile gün içindeki kiri temizlemeden uyumamalısınız. Buna ek olarak; gözenekleri derinlemesine temizleyen ve cilt yapınız ile uyumlu cilt bakım ürünleri kullanarak siyah nokta oluşumunu önleyebilirsiniz. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmamak için ise non-komedojenik yani siyah nokta oluşumuna sebep olmayan güneş koruyucuları ile kış ayları da dahil olmak üzere cildinizi korumak siyah noktalarla savaşta destekçiniz olacaktır.