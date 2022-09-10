'Olağanüstü' toplantı kararı! İstanbul'da suya bir zam daha geliyor

İSTANBULLULAR bu kışı zor geçirecek. Elektrik ve doğal gazın ardından suya da zam geliyor. İSKİ Genel Kurulu önümüzdeki hafta olağanüstü toplanacak.

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Geçen nisan ayında gerçekleşen 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda İSKİ, kademelere ve kullanım türlerine göre yüzde 68,34 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda zam istemişti. Ancak, partiler arasındaki müzakerelerin ardından suya yüzde 29 oranında oybirliğiyle zam yapılmıştı. Aradan sadece 5 ay geçmesine rağmen suya yeniden zam yapılacağı açıklandı.

13 Eylül Salı günü İSKİ Genel Kurulu Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda olağanüstü toplanacak. Gündemde su ve atık su tarifelerinin değiştirilmesi var.

Zam oranı belli mi?

BirGün’ün haberine göre suya yeniden zam yapılacak. Ancak zam oranı henüz açıklanmadı. Zam oranın İBB meclis üyelerine de gelecek günlerde bildirileceği öğrenildi.