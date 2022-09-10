İbrahim Tatlıses'in itirafı sonrası ortaya çıktı! Bir dönem ekranları sallayan Asena'nın son hali şok etti

Son olarak Bodrum'da geçirdiği trafik kazasının ardından bacakları alçıya alınan türkücü İbrahim Tatlıses eski aşkı Asena hakkında olay bir yorum yaptı ortalık yıkıldı. Bir magazin programına çıkan Tatlıses, Asena'ya hangi şarkıyı yaptın sorusuna sinirlendi ve 20 yıl sonra bombayı patlattı.

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BODRUM'da kendi aracıyla büyük bir kaza geçiren ve kazadan yara alarak çıkan İbrahim Tatlıses'in iki bacağı da alçıya alınmıştı. Kazaya ilk olarak evlatlıktan red ettim dediği oğlu Ahmet Tatlı gitmiş ve bu olay çok konuşulmuştu. Tatlıses geçtiğimiz günlerde bir magazin programına katıldı ve çok iddialı açıklamalarda bulundu. Bir dönem olaylı aşkı Asena hakkında söyledikleri ise olay oldu.

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz'a programına telefonla bağlanan Tatlıses, ilk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtladı. Daha sonra program sunucusu İbrahim Tatlıses'e Asena'ya hangi şarkıyı yazmıştın sorusunu sorması üzerine adeta küplere bindi ve açtı ağzını.

Oğlu Ahmet Tatlı ile barıştı mı?

Tatlıses, program sunucusunun "Kavgalarınız bitmeyecek mi?" diye sorusuna "Bitmez ben var olduğum sürece bitmez. Şöhret olmanın bedeli" yanıtını verdi. Bunun üzerine program sunucuları, "Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusunu yöneltti. Tatlıses de "Koşmam dersem yalan söylerim ama en azından artistlik- oyunculuk yapmam. Bu konuyu kapatalım hoş değil!" ifadelerini kullandı.

20 senedir adını anmıyorum bana onu sormayın

Tatlıses program sunucusunun "Asena'ya yazdığınız şarkının adı neydi" deyince de kızdı. Asena'nın adını 20 senedir anmadığını itiraf eden Tatlıses, "İsmini 20 senedir anmadığım insanların adını anmayın Allah aşkına" dedi.

Asena şimdi ne yapıyor, son haline bakın

Bunun üzerine tüm gözler Asena'ya çevrilirken ünlü oryantalin son halini gündem oldu. Asena'nın son paylaşımlarını görenler "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

7 kez evlilik yapan İbrahim Tatlıses'in eşleri kimler, kaç çocuğu var?

İlk evliliği: İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa’da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.

Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.

İkinci evliliği: Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.

En popüler aşk: Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım gerisi yalan.

Derya Tuna alışık olduğumuz ataerkil aile yapısını yıkan bir kadındı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinde ekonomik gücü eline almış ve ailede sözü geçmeye başlamıştı. İkilinin İdo isminde bir çocuğu bulunuyor. İdo ve Derya Tuna, İbrahim Tatlıses aşkının en popüler ismiydi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna aşkının bitmesinin nedeni ise Asena oldu. 1983 yılında beraber olmaya başlayan çift 18 yıl sonra ayrıldı.

Asena ile aşkı olay olmuştu: Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses aşkının bitmesinin nedeni ise Asena. 1998 yılında beraber olmaya başlayan çift 2003 yılında araya Ayşegül Yıldız'ın girmesiyle sona erdi.

İbrahim Tatlıses, Asena ile beraberliğini sürdürürken, kendi televizyonunda birlikte çalıştığı Ayşegül Yıldız ile de birlikte olmaya başladı. Yıldız'a ev ve araba aldığı haberleri medyada sıkça yer alırken Asena da bu yeni rakibine karşı amansız bir mücadeleye girişti. Nitekim çok geçmeden iki kadın bir gece yarısı sokakta kavga edip, birbirlerini yaraladı.

Ayşegül Yıldız ile evlendi: İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı bulunuyor.