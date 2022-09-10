Şamil Tayyar, Tunç Soyer'e 'O gün İzmir'de denize dökülmekten kurtulanların tohumu' dedi...

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 100. kurtuluş yıldönümü etkinliklerindeki konuşmasına tepki yağıyor. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Soyer'i Atina Belediye Başkanı ilan etti. Tayyar, Tunç Soyer için 'O gün kalabalığa karışıp kalanların tohumu' benzetmesi yaptı.

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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında Osmanlıyı kötülerken işgalcilere ve Yunanlılara tek kelime etmedi. Tunç Soyer'in bu açıklamalarına tepki yağarken, bir tepki de AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Tunç Soyer'in İzmir'de denize dökülemeyenlerden olduğunu iddia etti.

Kalabalığa karışı kalanların tohumları...

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, "Atina Belediye Başkanı Tunç Soyer’i izleyince bir kez daha anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz! O gün kalabalığa karışıp kalanların tohumları yüzyıl sonra bu toprakların evlatlarına, atalarına nefret kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız." ifadelerine yer verdi.