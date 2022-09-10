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Suriye sınırındaki gölette iki kız çocuğu boğulmuş halde bulundu

Suriye sınırındaki gölette iki kız çocuğu boğulmuş halde bulundu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Telabyad kenti arasında bulunan sınır duvarına yakın bir alanda oyun oynayan iki kız çocuğu, gölette boğulmuş halde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akçakale'nin Telabyad sınır duvarının bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan ve oyun oynamak için evlerinden çıkan Irmak Kaymaz (9) ile Suriye uyruklu Vaad İllen'in (10) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı.

Akçakale Belediyesi hoparlöründen kayıp ilanı verilen çocukları bulmak için vatandaşlar seferber oldu. Yakınları, sınırın sıfır noktasındaki yağmur sularından oluşmuş suni gölette çocukları hareketsiz şekilde buldu.

Sudan çıkarılan çocuklar, olay yerinde yapılan suni teneffüsün ardından kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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