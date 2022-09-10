Zafer Bayramında sahne almıştı! Kenan Doğulu'nun konser kazancı dudak uçuklattı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne alan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu aldığı ücretle herkesi şaşkına çevirdi.

Abone ol

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel ülke genelinde düzenlenen şenliklerde oyuncu Beren Saat'in eşi ünlü şarkıcı Kenan Doğulu İstanbul Beşiktaş'daki Barbaros Meydanı'nda sevenleriyle buluşmuştu.

Dudak Uçuklatan sahne fiyatı!

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde yapılan resmi törenle başlayan şenlik daha sonra Akaretlerden başlatıp Barbaros Meydanına doğru yapılan Zafer Yürüyüşü yapıldı. Birçok vatandaşın katıldığı şenlikte son olarak sahneye Kenan Doğulu çıktı.

Konser esnasında sevenlerine coşkulu anlar yaşatan Kenan Doğulu'nun iki saatlik sahne aldığı konserden kazancı gündeme bomba gibi düştü. İki saatlik sahne performansı için dudak uçuklatan 150 Bin Dolar ( 2.7 Milyon TL) ücret aldığı öğrenilen Doğulu'ya sosyal medyada birçok kullanıcıdan eleştiri geldi.

"İsraf konser" eleştirileri patladı

Öbür yandan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunun 100. yılı için İzmir Alsancak'ta sahne alan Megastar Tarkan'ın milyonlarca kişinin akın ettiği, sahnesinin çöktüğü ses getiren konseri için hiçbir ücret talep etmemesi ortalığı daha da kızıştırdı.

4 saat boyunca sahneden inmeden şarkılarını seslendiren Türk pop müziğinin en sevilen sanatçısı Megastar Tarkan ve Kenan Doğulu için sosyal medya platformu Twitter'da "İşte bu yüzden Tarkan", "İsraf konser" gibi yorumlar ve eleştiriler aldı.

Ünlü isimlerin sahne ücretleri:

-Serdar Ortaç: 250 bin TL

-Berkay: 450 bin TL

-Gülşen: 500 bin TL

-Demet Akalın: 600 bin TL

-Hakan Altun: 450 bin TL

-Süperstar Ajda Pekkan: 1 milyon TL