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Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında büyük panik yaşandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında büyük panik yaşandı!

 İSTANBUL Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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İSKİ ekiplerinin atık su kazı çalışması esnasında iş makinesi doğal gaz servis borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti.

Gazın kesilmesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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