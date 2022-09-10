Masterchef Burcu Ünal sil baştan tarzını değişti! Tepeden tırnağa başka biri oldu

Masterchef 2021 yılında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Masterchef Burcu Ünal son günlerde değiştirdiği tarzı ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı sık sık kullanan Burcu Ünal'ın son halini görenler ne olmuş sana demekten kendini alamıyor. İşte Burcu Ünal'ın değiştirdiği son hali ve tarzı

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TV8 ekranlarında 2021 yılında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında adını en çok duyuran isimlerden biri olan Burcu Ünal, son günlerde değiştirdiği tarzı ile konuşuluyor. MasterChef'in eski yarışmacılarından olan Burcu Önel'in değişimi görenleri şaşırttı. Ünlü yarışmacı, tarzında tamamen yeniliğe gitti.

Yayınladığı dönemde adını en çok duyuran ve tarzı ile dikkat çeken ismi olan Burcu Ünal yarışma sayesinde ününe ün kattı. Elinin lezzeti ile jürinin de dikkatini çeken Ünal, uzak doğu tarzına özgü yemekleri ile izleyenleri mest etmişti. Şimdilerde ise Burcu Ünal tarzı ile konuşuluyor. Sevilen yarışmada yaptığı lezettli tabaklarla bilinen ismin değişimi ise görenleri şaşırttı.

Masterchef Burcu Ünal değişimi ile görenler şaşırttı

Yarışmanın ardından yakaladığı ün ile sosyal medyasını aktif kullanan Masterchef Burcu Ünal, geçtiğimiz günlerde yarışmanın yeni sezonu ile bir kez daha seyirci karşısına çıkmıştı. MasterChef'in yeni bölümlerinden biri katılan Burcu Önal, tarzındaki değişiklik ile dikkat çekmişti. Önal'ın, uzun saçlarını kestirdiği ve rengini de griye boyattığı görülmüştü.

Son olarak sarışınlıkta karar kıldı

Şimdilerde sarışın olan ünlü isim ayrıca zayıflaması ve verdiği kilolar ile de dikkat çekti.

Eşini gören Burak Özçivit sanıyor

Yalnızca kariyeriyle ön planda olmak isteyen MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, kocası İbrahim Önal ile verdiği mutluluk pozlarıyla ilgi çekti. ''Ben kimseyi özlemem, burası MasterChef'' açıklamasıyla şaşırtan Burcu Önal'ın eşi, takipçileri tarafından Burak Özçivit'e benzetildi.

1986 doğumlu Burcu Önal, 15 yıl boyunca Asya'da yaşadı. Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal'ı, farklı zamanlarda Filipinli ve Çinli aileler büyüttü. Asya yemekleri konusunda uzmanlaşan Önal, yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın, eşiyle aşk dolu pozlarına yorum yağıyor