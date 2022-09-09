BIST 3.437
DOLAR 18,24
EURO 18,36
ALTIN 1.009,32

11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik
11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı

İSTANBUL'un Fatih ilçesinde 11 yılın ardından garajın kepenkleri ilk kez açıldı ve 17.500 kilometredeki sıfır gibi tozlu Honda Civic EK 1.4iS ortaya çıktı.

11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı

Şaşırtıcı araba hikayelerinine bir yenisi daha eklendi. 11 yıl garajda yatan hiç dışarı çıkarılmayan Honda Civic yeniden trafikle buluştu. Yıkanan ve sıva bakımları yapılan araç görenleri kendisine hayran bıraktı.

115
11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı

“Kilometre cimrileri” serisi hazırlayan otomobil tutkunu Etem Sayın, Youtube kanalında bu kez 11 yıl sonra ilk kez kepenkleri açılan 2000 model Honda Civic 1.4 iS'i tanıttı.

215
11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı

Fatih ilçesinde aracın sahibi şu anda 78 yaşında olan Naci Bey, aracı 2000 yılında aracı satın alıyor. Aldıktan sonra bir kaç defa yazlığına gidip geliyor. 

315
11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı

Otomatik vitesli araca geçiyor

Rahatsızlık geçirdikten sonra aracı apartmanın garajına bırakıyor. Belirli bir dönem sonra  otomatik vitesli araç kullanmaya başlayınca Honda Civic kaderine terk ediliyor.

415