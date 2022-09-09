11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı
İSTANBUL'un Fatih ilçesinde 11 yılın ardından garajın kepenkleri ilk kez açıldı ve 17.500 kilometredeki sıfır gibi tozlu Honda Civic EK 1.4iS ortaya çıktı.
Şaşırtıcı araba hikayelerinine bir yenisi daha eklendi. 11 yıl garajda yatan hiç dışarı çıkarılmayan Honda Civic yeniden trafikle buluştu. Yıkanan ve sıva bakımları yapılan araç görenleri kendisine hayran bıraktı.
“Kilometre cimrileri” serisi hazırlayan otomobil tutkunu Etem Sayın, Youtube kanalında bu kez 11 yıl sonra ilk kez kepenkleri açılan 2000 model Honda Civic 1.4 iS'i tanıttı.
Fatih ilçesinde aracın sahibi şu anda 78 yaşında olan Naci Bey, aracı 2000 yılında aracı satın alıyor. Aldıktan sonra bir kaç defa yazlığına gidip geliyor.
Otomatik vitesli araca geçiyor
Rahatsızlık geçirdikten sonra aracı apartmanın garajına bırakıyor. Belirli bir dönem sonra otomatik vitesli araç kullanmaya başlayınca Honda Civic kaderine terk ediliyor.