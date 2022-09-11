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İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adama taksi çarptı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adama taksi çarptı!

İZMİR'in Konak ilçesinde kağıt toplayan kişi, ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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D.B. (30) idaresindeki ticari taksi, yolun kenarında kağıt toplayan Gökmen Durmuş'a (67), sonra da park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan taksi sürücüsü D.B. ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durmuş'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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