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Barcelona'nın maçında üzücü olay: Bir taraftar kalp krizi geçirdi oyun yarım saat durdu

Barcelona'nın maçında üzücü olay: Bir taraftar kalp krizi geçirdi oyun yarım saat durdu

İSPANYA 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında oynanan Cadiz-Barcelona maçı, bir taraftarın kalp krizi geçirmesinden dolayı yarım saat durdurulurken, karşılaşma sonunda Barcelona 4-0 galibiyet aldı.

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Maçı izleyen bir kişinin kalp krizi geçirmesinden dolayı yarım saat duran karşılaşmada Barcelona Cadiz'i 4-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Barcelona, 55. dakikada Frenkie de Jong'un golüyle 1-0 öne geçti.

Memphis Depay'ın yerine 57. dakikada oyuna giren Robert Lewandowski, 65. dakikada takımın ikinci golünü kaydetti. La Liga'da son 4 haftadır gol atan Polonyalı forvet Lewandowski, toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

Yaşlı taraftar kalp krizi geçirdi

Karşılaşmaya damgasını vuran olay ise 80. dakikada yaşandı. Cadiz tribünlerinde yaşlı bir taraftarın kalp krizi geçirmesi sonrasında her iki kulübün sağlık ekipleri ve futbolcular, acil müdahaleyi yapmak için seferber oldu.

Cadiz kalecisinin defibrilatörü tribündeki sağlık görevlilerine yetiştirmeye çalıştığı o an...

Cadiz kalecisi Jeremias Ledesma, Barcelona yedek kulübesinden aldığı defibrilatör (şok cihazı) ile tribüne atlayarak, sağlık ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Olay sırasında tribünlerde ve sahada tam bir sessizlik hakim olurken, futbolcular soyunma odasına gitti.

Durumu iyiye gidiyor

İspanyol basını, ambulansla hastaneye götürülen taraftarın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Yaklaşık 30 dakika duran oyun futbolcuların sahaya dönmesiyle yeniden başlayarak son 10 dakikası oynandı.

Maçın 86. dakikasında Ansu Fati ve uzatmalarda Ousmane Dembele'nin (Dk. 92) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılan Barcelona puanını 13'e çıkartarak, maç fazlasıyla Real Madrid'in (12) önünde liderliğe yükseldi.

Henüz ligde puanı bulunmayan Cadiz ise son sırada kaldı.

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