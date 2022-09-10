Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı tarih belli oldu

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe II. Elizabeth'in ne zaman düzenleneceği merak edilen cenaze tarihi de belli oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacağı belirtildi.

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96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak.

70 yıldır tahtta olan ve 96 yaşında yaşamını yitiren, dünyanın en etkili isimlerinden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenin gerçekleştireceği tarih 19 Eylül olarak açıklandı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçenin cenaze töreni, yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de başlayacak.

Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

Prens William ise Galler Prensi ve Prensesine ait sosyal medya platformlarında paylaştığı notta, dünyanın bir lider, kendisinin ise büyükannesini kaybettiğini belirtti.

Kral 3. Charles’ın ardından tahtın ilk varisi konumunda olan Prens William, “Bugünün geleceğini biliyordum. Fakat babaannemin olmadığı bir hayatın gerçekliğini hissetmemiz zaman alacaktır. Kral olan babamı elimden gelen her şekilde destekleyerek Kraliçe 2. Elizabeth’in anısını onurlandıracağım.” ifadelerini kullandı.