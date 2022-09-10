CHP'li Gürsel Tekin'den Tunç Soyer paylaşımı! Desteğini açık açık ilan etti

HDP sözleriyle altılı masada krize neden olan CHP'li Gürsel Tekin, İzmir'in kurtuluşunun 100.yılı etkinliklerinde yaptığı konuşmada Osmanlı'ya dil uzatan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine destek çıktı.

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İktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerine dair sözleri altılı masada kriz çıkartan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin şimdi de Osmanlı ile ilgili sarf ettiği sözleri büyük tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e arka çıktı.

Tunç Soyer, Osmanlı'ya dil uzatmıştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir'de gerçekleştirilen şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinliklerinde sarf ettiği "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" sözleri ile Osmanlı'yı hedef almıştı.

Gürsel Tekin de Osmanlı'yı hedef aldı

Soyer'in açıklamalarına arka çıkan Gürsel Tekin de Osmanlı'yı hedef aldı.

Tekin sosyal medya hesabından şunları yazdı;

"Tunç Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler saltanatları dışında bir şey düşünmediler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler. 9 Eylül'de İzmir kurtuldu, 21 Eylül'de Damat Ferit, 17 Kasım'da Vahdettin Avrupa'ya kaçtı. AKP niye alınıyor, neden rahatsız oluyor?" dedi.