BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  DÜNYA

Hinduların 'Ganesha' heykelini suya batırdıkları etkinliklerde 19 kişi öldü

Hinduların 'Ganesha' heykelini suya batırdıkları etkinliklerde 19 kişi öldü

HİNDİSTAN'ın Maharaştra eyaletinde Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinliklerde 14'ü boğularak olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Hint basınını emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Maharaştra'nın farklı bölgelerinde 31 Ağustos'ta başlayan Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinlikler dün sona erdi.

10 gün süren etkinlikte, farklı yerlerde Ganesha'nın heykelinin göle batırıldığı sırada toplam 14 kişi boğularak öldü. Nagpur kentinde de trafik kazasında etkinliğe katılan 4 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bir ağacın Ganesha heykeline devrilmesi sonucu orada bulunan 55 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bu arada etkinlerde 4'ü çocuk 11 kişide elektrik çarpması sonucu yaralandı. Böylelikle etkinlikte toplamda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Her yıl binlerce Hindu, Ganesha'nın doğum gününü kutladıkları 10 gün süren dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor. Fil başlı tasvir edilen Hindu tanrısı Ganesha, bilgelik, refah ve iyi şansı temsil ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kısmetse Olur bitti kaos bitmedi! Ayça'nın Hazal Atabek'e sözleri kavga çıkaracak
Kısmetse Olur bitti kaos bitmedi! Ayça'nın Hazal Atabek'e sözleri kavga çıkaracak
Yine bir kadın cinayeti! Mersin'de çocuğunu almaya giden kadını kocası öldürdü
Yine bir kadın cinayeti! Mersin'de çocuğunu almaya giden kadını kocası öldürdü
İsveç Başbakanı’ndan 'U-dönüşü'! : Türkiye’ye iade etmeyeceğiz
İsveç Başbakanı’ndan 'U-dönüşü'! : Türkiye’ye iade etmeyeceğiz
Malatya’da kayısı deposu olarak kullanılan fabrikada yangın!
Malatya’da kayısı deposu olarak kullanılan fabrikada yangın!
Meral Akşener 'Allah şahittir kalbim yarıldı" dedi! AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı olay
Meral Akşener 'Allah şahittir kalbim yarıldı" dedi! AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı olay
Mehmet Özhaseki'nin asgari ücret hesabı şaştı! 'Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor'
Mehmet Özhaseki'nin asgari ücret hesabı şaştı! 'Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor'
Josef de Souza'nın gözyaşları! 'Brezilya'da ödül verirlerdi' dedi açıkladı: Türkiye'den ayrılıyor!
Josef de Souza'nın gözyaşları! 'Brezilya'da ödül verirlerdi' dedi açıkladı: Türkiye'den ayrılıyor!
Bücür Cadı büyüdü bir de anne oldu! O hallerini gören nostalji yaşıyor "bu ne güzellik"
Bücür Cadı büyüdü bir de anne oldu! O hallerini gören nostalji yaşıyor "bu ne güzellik"
Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz ve fatura açıklaması
Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz ve fatura açıklaması
'İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçmek için 3 milyon dolar aldı' iddiası! Cafer Mahiroğlu açıkladı...
'İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçmek için 3 milyon dolar aldı' iddiası! Cafer Mahiroğlu açıkladı...