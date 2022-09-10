BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  MAGAZİN

Survivor Nisa doğallığına kıydı! Estetikli haline yorum yağdı "Seda Sayan'dan hallice"

Survivor Nisa doğallığına kıydı! Estetikli haline yorum yağdı "Seda Sayan'dan hallice"

TV 8 ekranlarında yayınlanan dünyanın en zor yarışması Survivor 2022'nin şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı son günlerde yüzünde yaptığı değişikliklerle konuşuluyor. Son haliyle dikkat çeken Bölükbaşı estetik yaptırdığını inkar etse de takipçileri kazan kaldırdı ve duru güzelliğine neden kıydın diye sordu.

Abone ol

Ekranların en çok seyredilen yarışması Survivor 2022'nin şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı yarışmadan sonra ününe ün katan isimlerden biri oldu. Şampiyon olduktan ve kupayı kaldırdıktan sonra birçok teklif alan Nisa Bölükbaşı şimdilerde ekranların da en çok aranan isimlerinden biri oldu. Reklam anlaşması yapan Bölükbaşı'na dizi teklifleri de yağıyor. Fakat Nisa Bölükbaşı'nın son günlerdeki değişimi de gözlerden kaçmıyor. Sıkı takipçileri Nisa Bölükbaşı'nın duru güzelliğine kıydığını ve estetik yaptırdığını söylese de henüz bu iddialara bir cevap yok. 

İlk olarak. 2020 yılında Survivor'a katılan Nisa, yarım kalan işini tamamlamak ve şampiyon olmak için Survivor All Star'a katıldı ve dediğini yaptı. Survivor Türkiye'nin ikinci kadın şampiyonu olan Nisa son günlerde hayli popüler. Yarışma sayesinde ününe ün katan Bölükbaşı şu sıralar sevgilisi Ogeday Girişken ile tatilde. Fakat Bölükbaşı’nın son halini görenler tanıyamadı! 

Survivor yarışmasından sonra  şöhret kapısından içeri bambaşka bir halle giren Nisa Bölükbaşı, “Kadın yarışmacılar, kadın şampiyonun olmasını istiyordu ama kendilerinin şampiyon olmalarını istiyorlardı. O yüzden ben şampiyon olunca tepki aldım” açıklamasında bulunmuştu ve bu açıklama olay olmuştu.

Yarışmada sevgilisi Ogeday’la çok uzak olan Nisa’nın yarışmadan sonra evlenmeye karar verdikleri ve yılın sonuna doğru; isteme ve nişan yapacakları ortaya çıkmıştı. 

Sosyal medyada yayılan bir görüntüden sonra Nisa Bölükbaşı'nın son hali görenleri şok etti. Göz yapısı ve yanaklarındaki değişiklikleri görenler ise “Estetik kurbanı oldu kesin” yorumlarında bulundular! Büyük bir değişime imzasını atan Nisa Bölükbaşı’na “Evlilik kararından sonra sana bir haller oldu” yorumlarını peş peşe aldı!

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç Başbakanı’ndan 'U-dönüşü'! : Türkiye’ye iade etmeyeceğiz
İsveç Başbakanı’ndan 'U-dönüşü'! : Türkiye’ye iade etmeyeceğiz
Malatya’da kayısı deposu olarak kullanılan fabrikada yangın!
Malatya’da kayısı deposu olarak kullanılan fabrikada yangın!
Meral Akşener 'Allah şahittir kalbim yarıldı" dedi! AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı olay
Meral Akşener 'Allah şahittir kalbim yarıldı" dedi! AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı olay
Mehmet Özhaseki'nin asgari ücret hesabı şaştı! 'Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor'
Mehmet Özhaseki'nin asgari ücret hesabı şaştı! 'Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor'
Bücür Cadı büyüdü bir de anne oldu! O hallerini gören nostalji yaşıyor "bu ne güzellik"
Bücür Cadı büyüdü bir de anne oldu! O hallerini gören nostalji yaşıyor "bu ne güzellik"
Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz ve fatura açıklaması
Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz ve fatura açıklaması
'İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçmek için 3 milyon dolar aldı' iddiası! Cafer Mahiroğlu açıkladı...
'İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçmek için 3 milyon dolar aldı' iddiası! Cafer Mahiroğlu açıkladı...
Parmaklarınıza bakın ve hemen bu testi yapın! Kanser olabilirsiniz
Parmaklarınıza bakın ve hemen bu testi yapın! Kanser olabilirsiniz
Türkiye, Fransa'ya tek sayı farkla yenildi! 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Türkiye, Fransa'ya tek sayı farkla yenildi! 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Saçınızı fışkırtacak sizi en az 10 yaş gençleştirecek formül hazır deneyen yaşadı!
Saçınızı fışkırtacak sizi en az 10 yaş gençleştirecek formül hazır deneyen yaşadı!