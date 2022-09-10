Survivor Nisa doğallığına kıydı! Estetikli haline yorum yağdı "Seda Sayan'dan hallice"

TV 8 ekranlarında yayınlanan dünyanın en zor yarışması Survivor 2022'nin şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı son günlerde yüzünde yaptığı değişikliklerle konuşuluyor. Son haliyle dikkat çeken Bölükbaşı estetik yaptırdığını inkar etse de takipçileri kazan kaldırdı ve duru güzelliğine neden kıydın diye sordu.

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Ekranların en çok seyredilen yarışması Survivor 2022'nin şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı yarışmadan sonra ününe ün katan isimlerden biri oldu. Şampiyon olduktan ve kupayı kaldırdıktan sonra birçok teklif alan Nisa Bölükbaşı şimdilerde ekranların da en çok aranan isimlerinden biri oldu. Reklam anlaşması yapan Bölükbaşı'na dizi teklifleri de yağıyor. Fakat Nisa Bölükbaşı'nın son günlerdeki değişimi de gözlerden kaçmıyor. Sıkı takipçileri Nisa Bölükbaşı'nın duru güzelliğine kıydığını ve estetik yaptırdığını söylese de henüz bu iddialara bir cevap yok.

İlk olarak. 2020 yılında Survivor'a katılan Nisa, yarım kalan işini tamamlamak ve şampiyon olmak için Survivor All Star'a katıldı ve dediğini yaptı. Survivor Türkiye'nin ikinci kadın şampiyonu olan Nisa son günlerde hayli popüler. Yarışma sayesinde ününe ün katan Bölükbaşı şu sıralar sevgilisi Ogeday Girişken ile tatilde. Fakat Bölükbaşı’nın son halini görenler tanıyamadı!

Survivor yarışmasından sonra şöhret kapısından içeri bambaşka bir halle giren Nisa Bölükbaşı, “Kadın yarışmacılar, kadın şampiyonun olmasını istiyordu ama kendilerinin şampiyon olmalarını istiyorlardı. O yüzden ben şampiyon olunca tepki aldım” açıklamasında bulunmuştu ve bu açıklama olay olmuştu.

Yarışmada sevgilisi Ogeday’la çok uzak olan Nisa’nın yarışmadan sonra evlenmeye karar verdikleri ve yılın sonuna doğru; isteme ve nişan yapacakları ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüden sonra Nisa Bölükbaşı'nın son hali görenleri şok etti. Göz yapısı ve yanaklarındaki değişiklikleri görenler ise “Estetik kurbanı oldu kesin” yorumlarında bulundular! Büyük bir değişime imzasını atan Nisa Bölükbaşı’na “Evlilik kararından sonra sana bir haller oldu” yorumlarını peş peşe aldı!