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Mehmet Özhaseki'nin asgari ücret hesabı şaştı! 'Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor'

Mehmet Özhaseki'nin asgari ücret hesabı şaştı! 'Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücret üzerinden yaptığı 2002 ile 2022 kıyaslaması olay oldu. Özhaseki, "2002'deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor. Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu? Bugün bunlar 3 misli, 4 misli daha fazla alınabilir hale geldi" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Türkiye’de hayat pahalılığına rağmen insanların alım gücünün arttığını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında ekonomiyi değerlendiren Özhaseki’nin 2002 ile bugünün asgari ücretinin alım gücünü karşılaştırdı. İşte Özhaseki'nin o açıklamaları...

- Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli.

- 2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor. Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi.

“Bu bir tercihti ve bu tercihte kullanıldı”

- İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın fiyatının arttırılması, çayın fiyatının arttırılması, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil, alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım.

- Bu bir tercihti ve bu bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor. 250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsur milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız.

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